Según el acto administrativo, Coronado debía ser apartada de su cargo mientras se adelantan y hasta que culminen los procesos fiscales que el ente de control fiscal adelanta en contra de la mandataria municipal por presuntas irregularidades en un contrato de adquisición maquinaria amarilla.

Además: La estrategia del gobernador Mauricio Aguilar para mantener la Alcaldía de Girón

En tal sentido, Luz Clavijo le ordenó al gobernador Mauricio Aguilar nombrar a un alcalde encargado hasta que no se designe un mandatario local en propiedad. Esta situación, deja las puertas abiertas para que el mandatario departamental, de quien en círculos políticos se dice tiene una alianza con Fredy Anaya y Luis Alberto Rodríguez (esposo de Blanca Luz Clavijo), nombre a un mandatario encargado en Suratá, mientras se surten todos los trámites para la designación de un alcalde en propiedad.

Aguilar Hurtado decidió nombrar a Javier Alonso Villamizar Suárez, secretario de Salud, y funcionario de su entera confianza, para que actué como alcalde encargado de Suratá.

El polémico nombramiento se da tan solo unas horas antes de la asamblea corporativa de la Cdmb, en la que los 13 alcaldes (del área metropolitana y soto Norte), además del Gobernador, votan para escoger a los cuatro mandatarios que integrarán el Consejo Directivo de la entidad, que en octubre escogerán al próximo director de la corporación ambiental.

“Suratá es uno de los trece municipios que no se han querido alinear con el gobernador y la alcaldesa no se dejó amedrentar por las amenazas de Fredy Anaya en la reunión de la UIS Bucarica y por eso la suspendieron justo antes de la asamblea”, explicó a Vanguardia una fuente cercana a la mandataria local suspendida.

“Suspensión inconstitucional”

Por su parte, Ana Coronado, alcaldesa de Suratá denunció que su suspensión está directamente relacionada con la elección de los alcaldes del Consejo Directivo de la Cdmb que se llevará a cabo mañana.

Según la funcionaria, el gobernador Aguilar la estuvo buscando insistentemente para que se reunieran en su despacho los días martes y miércoles, pasados, pero como no accedió al encuentro, inmediatamente fue suspendida de su cargo.

“A mí me llamaron el lunes, a las 3 o 4 de la tarde, diciéndome que el señor Gobernador me necesitaba en la noche. Para que me reuniera con él en el despacho. Yo le dije al Gobernador que tenía que revisar mi agenda porque ya tenía una agenda asignada. Después, me volvieron a escribir que la reunión se posponía para las 4:00 de la tarde del martes, a lo que yo no pude asistir porque tenía visitas a unas veredas. Posteriormente la asistente del Gobernador me dijo que se cancelaba la agenda. Curiosamente al día siguiente, el miércoles en la noche me llega el correo de la Contraloría notificando mi suspensión”, advirtió Coronado.

Según la mandataria local, bajo el amparo de la “verdad sabida buena fe guardada”, la Contraloría la suspendió de manera exprés de su cargo sin ni siquiera manifestarle las razones o el caso por el cual está siendo investigada.

“Cómo no accedí a las pretensiones del Gobernador me suspendieron de manera irregular, abusando del poder y vulnerando todos mis derechos. Me sacan del juego vetando del voto que me corresponde como alcaldesa para elegir a los representantes del Consejo Directivo de la Cdmb”, agregó la alcaldesa de Suratá.

Así mismo, Coronado interpuso una acción de tutela solicitando la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales fue suspendida de su cargo como alcaldesa de Suratá y solicitó la intervención funcional de la Contraloría General de la República y la Auditoría General, para que sean garantes de la imparcialidad en sus procesos.

Presión en Vetas

Pero las controvertidas decisiones de la contralora departamental no se limitaron únicamente a Suratá. En las últimas horas Nelson Mantilla, subcontralor de Responsabilidad Fiscal le notificó al alcalde de Vetas, Hernán Bautista, sobre la apertura de una investigación fiscal por las presuntas irregularidades en un contrato de mantenimiento y adecuación de acueductos veredales de ese municipio.

Según pudo conocer Vanguardia, Bautista, alcalde de Vetas, tampoco ha querido acatar las órdenes del gobernador Aguilar, ni las amenazas por parte de Anaya Martínez para que se “alineara” y votara por los alcaldes que ellos dijeran para integrar el Consejo Directivo de la Cdmb.

“El alcalde de Vetas es cercano a los Tavera y obviamente no va a ir en contra de su jefe político y por eso ahora Aguilar a través de la Contraloría que es manejada por Anaya a través de Luz Clavijo le están buscando la caída”, contó una fuente desde la Gobernación.

Lea también: Se fractura alianza Aguilar - Anaya por disputa de poder en la Cdmb

Las cuentas de Aguilar y Anaya

Las decisiones administrativas de la Contraloría en contra de los alcaldes de Vetas y Suratá serían parte de la estrategia del gobernador Mauricio Aguilar y el excontralor Fredy Anaya para lograr los votos necesarios en el nombramiento de sus cuatro representantes en el Consejo Directivo de la Cdmb.

“Ellos necesitan doce votos para poner los cuatro alcaldes que tendrán asiento en el Consejo Directivo que elegirá a final del año la elección del próximo director. Sin el voto de Acevedo, que es el ungido de Aguilar, solo podrían nombrar a tres alcaldes en el Consejo y eso les terminaría de enredar las cuentas ya que con los escándalos de semanas atrás, al parecer el Presidente ya no les nombraría a sus amigos como representantes del Ministerio y del Gobierno”, explicó otra fuente que ha participado en el proceso.

Así mismo, Aguilar Hurtado ha venido dilatando la salida de Javier Acevedo (hombre de su plena confianza), de la Alcaldía de Girón, con recursos de aclaración ante el Consejo de Estado que ordenó el reingreso de Yulia Rodríguez como alcaldesa en propiedad del municipio del área metropolitana, y así mantener todos los votos necesarios para lograr el objetivo de escoger a sus cuatro alcaldes en el Consejo Directivo.

Aunque solo hasta el viernes se conocerán los nombres de los nuevos integrantes del consejo directivo, Vanguardia pudo conocer que el excontralor Fredy Anaya intenta hacer nombrar en la mesa directiva a Luis Carlos Ayala, alcalde de Lebrija y César Armando Lozada, mandatario de Matanza, ambos cercanos a su círculo de poder, acompañados por Mario José Carvajal, alcalde de Piedecuesta y Wilmer Alexander Barrios, mandatario de El Playón, cuotas del senador, Jaime Durán.

Piden intervención funcional

Ante estas presuntas irregularidades, el diputado de la Alianza Verde Ferley Sierra le solicitó al Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, que ejerza intervención funcional excepcional sobre la Contraloría General de Santander por la falta de imparcialidad por parte de la contralora departamental, Blanca Luz Clavijo, al frente del ente de control fiscal de Santander.

“Blanca Luz Clavijo quien es cuota de Fredy Anaya para que quedara ella como contralora encargada luego de que nosotros a través de la acción de nulidad lo hicimos salir del cargo, y como dijo el exfiscal anticorrupción condenado de corrupción: los entes de control en este país están para hacer mandados, y acá el mandado es que necesitan elegir cuatro alcaldes en el Consejo Directivo de la Cdmb y vaya casualidad, los alcaldes que no se le arrodillan amanecen suspendido”, señaló el corporado.

Con la solicitud de la intervención funcional el diputado Sierra exhorta al Contralor General la que asuma las investigaciones fiscales en Vetas y Suratá, dejando de lado a la Contraloría departamental por falta de garantías.