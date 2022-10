Procuraduría apeló fallo que tumbó la elección de Fredy Anaya como Contralor de Santander

La procuradora 160 Judicial II para Asuntos Administrativos, Xirys María Mora Alvarado, le solicitó al Consejo de Estado revocar la sentencia en primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander a mediados de octubre y mediante la cual se declaraba la nulidad de la Resolución No 034 del 27 de agosto de 2021, de la Asamblea departamental para la convocatoria pública que concluyó con la elección de Fredy Antonio Anaya, como Contralor departamental para el periodo 2022 – 2025.

Según el Ministerio Público, el fallo del Tribunal desconoce el principio de congruencia exigible de las decisiones judiciales y excedió su competencia como del juez de simple nulidad, al no circunscribirse únicamente al articulado la Resolución No 034 del 27 de agosto de 2021, de la Asamblea departamental de convocatoria que reguló los parámetros de divulgación y publicidad del proceso de elección de Contralor de Santander.

“Puede afirmarse que, siendo el límite de competencia del Juez de simple nulidad para el caso concreto, el análisis de si las reglas de publicidad consignadas en la Resolución No. 034/2021 respetaban o no los mínimos legales y reglamentarios, verificar si el aludido plazo mínimo de diez días calendario se cumplió o no en la convocatoria para elección de Contralor de Santander, tal y como lo hizo la providencia que se recurre, excedió su competencia, siendo dicho asunto del resorte exclusivo del Juez del acto de elección”, afirma la Procuraduría.

Ante este panorama, la Procurdora Judicial le solicitó a la Consejo de Estado revocar la sentencia del Tribunal Administrativo.

“Con fundamento en las consideraciones legales y jurisprudenciales expuestas, de manera respetuosa solicito se revoque la decisión de instancia y en su lugar se denieguen las pretensiones de nulidad de la Resolución No. No 034 del 27 de agosto de 2021, expedida por la Asamblea Departamental de Santander por medio de la cual se efectúa la convocatoria pública dirigida a la elección del Contralor General de Santander periodo 2022 – 2025 y se adoptan otras determinaciones”, puntualiza la procuradora Xirys María Mora.

Continúa ejerciendo

Mientras continúa la controversia judicial, Fredy Anaya continúa ejerciendo con plenas facultades sus funciones como Contralor departamental.

“Hasta que queden ejecutoria dos los fallos o los autos continúo ejerciendo. Es lo que dice la ley”, manifestó Anaya Martínez.

Sentencia previa

En fallo de primera instancia, el alto tribunal ordenó anular todo el proceso mediante el cual la Asamblea terminó escogiendo a Fredy Anaya como Contralor departamental.

“Declarar no probada la excepción denominada “inexistencia de ilicitud o violación del ordenamiento jurídico especial aplicable a la convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental por el acto administrativo demandado en nulidad” formulada por la Asamblea Departamental de Santander” resuelve el fallo del Tribunal Administrativo.

Este es un nuevo revés judicial para el excongresista Fredy Anaya quien semanas atrás había sido suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado, como medida cautelar.

Son cuatro las demandas que cursan en el Tribunal Administrativo de Santander pidiendo la nulidad de la elección de Fredy Anaya como Contralor de Santander.