Registraduría no aceptó las firmas de la Liga de Gobernantes para la Cámara

Aunque la Liga de Gobernantes Anticorrupción anunció el pasado lunes que las 150 mil firmas para avalar la lista de siete candidatos a la Cámara de Representantes, fueron entregadas a la Registraduría, Vanguardia conoció que la entidad en Santander no dio el aval inicial para enviarlas a Bogotá.

Según fuentes cercanas al proceso, el movimiento no cumplió algunos de los requisitos exigidos.

La falta de una póliza y del registro de los candidatos fueron los motivos por los que el trámite no pudo continuar. Así las cosas, la lista a la Cámara del movimiento del exalcalde Rodolfo Hernández quedó en vilo, pues si antes del 13 de diciembre no se cuenta con estos documentos, el grupo político no podrá presentar sus candidatos.

El lunes pasado, la Liga de Gobernantes Anticorrupción publicó en sus redes sociales que había entregado ante la Registraduría las firmas para avalar la lista de candidatos a la Cámara de Representantes, conformada por Erika Tatiana Sánchez, José Domingo Cortés, Adriana Marcela Duarte Peñaloza, Adriana Lizeth Vargas Uribe, Ramón Dario Amaya, Silvia Milenma Colmenares Castro y Jairo Enrique Grimaldos.

“Más de 150 mil firmas entregaron los aspirantes a la Cámara de Representantes por Santander, por el grupo significativo de ciudadanos Liga Gobernantes Anticorrupción, a la Registraduría Nacional del Estado Civil”, confirmó el movimiento en un comunicado.

Lea también: Senador propone descuentos en trámites y universidades para quienes se vacunen

¿Qué pasó?

Miembros del interior del movimiento rodolfista le confirmaron a Vanguardia que Mary Acevedo, coordinadora de la recolección de firmas y actual secretaria privada del exgobernador de Santander, Mario Camacho, no compró la póliza antes de presentar las firmas ante la Registraduría para que la entidad las aceptara y las enviara a Bogotá, y se hiciera la primera revisión y se pudieran avalar las candidaturas, si se cumple con 50 mil rúbricas validadas.

Desde la Liga confirmaron las versiones sobre el inconformismo al interior del movimiento desde que Acevedo llegó a coordinar la recolección de firmas.

Entre los requisitos que Acevedo tenía que cumplir, estaba la compra de una póliza con una aseguradora y la inscripción virtual de los siete candidatos.

Le contamos: Óscar Iván Zuluaga: "el riesgo de tirar a Colombia a la basura está latente"

El obtener la póliza podría demorar alrededor de 20 días y los tiempos no le alcanzarían a la Liga para que la Registraduría acepte las firmas.

Vanguardia intentó comunicarse con Mary Acevedo para conocer sus explicaciones pero no obtuvimos respuesta.