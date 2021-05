El mandatario, en declaraciones a medios, había señalado que “uno como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le da la Constitución y la ley. La ley 137 del 94, que es la que reglamenta el estado de conmoción interior, tiene herramientas taxativas que se pueden emplear y están orientadas a que se empleen, únicamente si los mecanismos ordinarios no funcionan. Han sido usadas en muy pocas ocasiones. A la pregunta si se renuncia a esta herramienta, ni a esa ni a ninguna otra herramienta constitucional”.

Senadores, en desacuerdo

Sin embargo, los senadores santandereanos criticaron dicha postura y en cambio le insistieron al Gobierno abrir el diálogo con todos los sectores del país.

Para el senador de Cambio Radical Richard Aguilar, declarar la conmoción interior sería herir la democracia del país.

“Declarar la conmoción sería herir la democracia. La violencia se combate con medidas permanentes y no con medidas transitorias. El señor Presidente tiene facultades ordinarias muy amplias para restablecer el orden público”, acotó Aguilar Villa.

Una postura similar sostuvo el senador liberal Horacio José Serpa, quien enfatizó en la necesidad de que el Gobierno extienda rápidamente un diálogo con todos los sectores que hoy están protestando.

“En vez de conmoción interior, lo que el país necesita es diálogo. Que el Gobierno se siente a dialogar con los jóvenes, los maestros, los camioneros, con todos los sectores que hoy están protestando exigiendo sus derechos. Si los docentes dicen que no vuelven a clases por el tema de la pandemia, pues priorice la vacunación para este sector en la próxima fase. Los jóvenes no quieren más Icetex, busquemos soluciones para asegurar el crédito estudiante accesible y económico. Pero, sobre todo, hacer acuerdos reales, la gente ya no come cuento a falsas promesas”, indicó el senador Horacio José Serpa.