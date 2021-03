Según Velasco, quien es autor y ponente de la Ley, a pesar de que la mayoría absoluta del Congreso de la República aprobó la ley de Borrón y Cuenta Nueva, el Gobierno Nacional y las agremiaciones bancarias, ahora están tratando de interponerse en el camino para que la Corte Constitucional no declare exequible, esta iniciativa que busca que los colombianos afectados con reporte negativos en las centrales de riesgo puedan recuperar su vida crediticia de manera inmediata.

“Solo 1 de los 108 senadores votó negativo el proyecto, es decir, prácticamente el Senado por unanimidad aprobó la Ley de Borrón y Cuenta Nueva. Como este esta es una reforma a la Ley estatutaria de Habeas Data 1266 de 2008, la Corte tiene que hacerle un control de constitucionalidad, por lo que ahora , la Asobancaria, (que representa a todos los bancos), la Superintendencia Financiera y la Cifin, intentan trasladar a la Corte el debate que ya perdieron en el legislativo, para tratar de que la Corte no declare constitucional esta Ley que beneficia a millones de colombianos, especialmente los más necesitados”, señaló Luis Fernando Velasco.

Gobierno también en contra

El Banco de la República, por su parte, si bien no se pronunció ni a favor o en contra de declarar exequible la Ley, sí sentó calificó de “inconveniente” la iniciativa legislativa.

“El Banco de la República aunque no se refiere a la constitucionalidad o no del proyecto, pero afirma que es inconveniente desde el punto de vista económico. ¿Si es así, por qué no defendió ese argumento en el tramite del proyecto en el Congreso? El Gobierno quiere revivir el debate político en la rama judicial y así no es”, agregó el congresista ‘rojo’.

La Superintendencia de Industria y Comercio, la Universidad Externado, la Defensoría del Pueblo, le pidieron a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley de Borrón y Cuenta Nueva.

De acuerdo con los promotores del proyecto, esta norma beneficiará entre 7 y 8 millones de colombianos, ya que se les volverá a abrir la puerta al crédito formal, “convirtiéndose en una de las iniciativas de mayor importancia para la reactivación económica del país dada la crisis generada por el COVID-19”, explicó el senador conservador David Barguil en un comunicado.

