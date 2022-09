Una nueva polémica del senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, se conoció en redes sociales, donde se compartieron varios videos en los que se le ve insultando a varios policías, en un hotel de la Costa Caribe, mientras que otras personas estaban tratando de controlarlo.

En las imágenes, el senador, exconcejal de Medellín y amigo íntimo del alcalde Daniel Quintero, se ve al parecer en estado de embriaguez y debe ser incluso sostenido para ayudarlo a caminar hacia la entrada del hotel.

Pero el congresista quiere quedarse afuera. Con celular en mano, dando tumbos, le grita a uno de los uniformados que es un asesino y le pide que cuenta cómo mató a los “pelaos inocentes”, a lo que el agente responde: “¿Le consta que fui yo? No diga que fui yo, usted puede ser senador, pero a mí me respeta”. El policía también le advierte que si lo golpea, lo captura.

Aún se desconoce la razón por la cual el congresista increpó de forma agresiva a los uniformados, pero en el video se oye a estos decirle que en ningún momento le han faltado al respeto.

Otro video que se publicó da cuenta de que Flórez les dice también que ellos se acostumbraron a violarles los derechos a los cartageneros y les dijo irrespetuosos, ladrones, atracadores y violadores de derechos. A uno, incluso, le gritó que era un “sapo, cabrón”.

Posteriormente, tras conocerse las publicaciones, este viernes 2 de septiembre, el senador dio una entrevista en Blu Radio y cuestionó que le preguntaran por el hecho, debido a que considera que eso es su vida personal y privada. Reconoció que tuvo una discusión con los policías; no dio mayores detalles, pero agregó que tuvo una diferencia con la policía y que no le gustaron las formas en las que lo trataron, pero que no se arrepiente.

Expresó que uno termina diciendo, en ocasiones, que son difíciles: “Les dije varias cosas a los policías”. Sorprende que afirmó que no va a renunciar a su “humanidad” por el hecho de que ahora es congresista y que no se tiene que comportar como el “ejemplo del pueblo”. Añadió que tiene 31 años y que por eso, de vez en cuando, tiene ese tipo de conductas, se molesta y dice cosas políticamente incorrectas.

Flórez ha tenido otros episodios de agresividad. Cuando era candidato, se recuerda cómo le dio un codazo a su colega Susana Gómez, hoy representante a la Cámara, en plena tarima, porque él quería estar más cerca de Gustavo Petro. Incluso, se le denunció de que habría incurrido en violencia intrafamiliar con una de sus exparejas.