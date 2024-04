‘Mercatón’ para ayudar a pescadores afectados por sequía de la ciénaga El Llanito

El objetivo es recoger alimentos que serán donados a familias de pescadores del corregimiento El Llanito de Barrancabermeja, que no pueden adelantar sus faenas debido a los bajos niveles de la ciénaga.

Con una ‘Mercatón’, programada para este sábado 13 de abril, se pretende recoger alimentos para las familias pescadoras del corregimiento El Llanito de Barrancabermeja.

La iniciativa, impulsada por el concejal y líder rural Ceferino Garay, responde a la crisis que viven los pobladores de esta zonal por la sequía que registra la ciénaga, lo que imposibilita que los pescadores adelanten sus faenas.

“Queremos adelantar una jornada que hemos llamado ‘Mercatón’, lo que queremos es poder recoger alimentos y organizar mercados para entregar a los pescadores del corregimiento El Llanito, quienes hoy viven una difícil situación. Nos han contactado muchos, diciendo que debido a que no pueden pescar hoy, realmente estas familias no tienen qué comer. Allá hay dos Asociaciones de pescadores y ambas están afectadas; a eso súmele la gente de los restaurantes”, dijo el concejal.

El punto de recolección está ubicado en las afueras del supermercado La Quinta, del barrio Torcoroma, donde desde las 6:00 de la mañana se recibirán las donaciones.

“Vamos a estar con un grupo de la comunidad desde temprano y la idea estar todo el día recibiendo donaciones en especie; es decir recibimos desde una libra de arroz, lentejas; cualquier clase de alimento que quieran donar aquellos que deseen unirse a esta bonita causa en pro de estas familias de pescadores artesanales”, explicó.

Según las comunidades afectadas la situación se ha hecho insostenible, ya que aseguran, que debido a los bajos niveles del afluente no pueden pescar y llevar el sustento a sus hogares.

“Es una situación muy critica la que se vive; la gente no puede pescar y no hay otra fuente de trabajo. En mi familia somos pescadores y vemos como a diario la gente se regresa porque no pueden pescar, la ciénaga esta seca y son muchas las familias de esta zona las que dependen de la pesca. Hoy podemos decir que tenemos una escasez tremenda y estamos en una crisis porque las familias no tienen que comer”, dijo Maira Traslaviña Pedrozo, habitante del corregimiento.

En el corregimiento El Llanito, la mayoría de la población vive de la pesca.

Piden acciones por parte de Isagen

Para Garay, el estado de la ciénaga no obedece solo al fenómeno de El Niño, sino a los impactos de la Hidroeléctrica Sogamoso; por ende, hizo un fuerte llamado para que se apoye a las comunidades que hoy se ven afectadas ante la imposibilidad de obtener su sustento a través de la pesca.

Otra de las peticiones es la realización de un dragado sectorizado y la construcción de un dique de verano.

“La ciénaga si o si requiere un dique de verano que permita mantener un equilibrio en temporada de verano para que los peces, manatíes y las demás especies puedan vivir tranquilamente y los pescadores puedan ejercer la actividad económica y tener un sustento económico. Así mismo se requiere un dragado por sectores, sino la ciénaga está condenada a desaparecer”, precisó.