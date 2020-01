“No desvíen la atención”

Raúl Barba, director de la Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial, se sumó al debate y señaló que hay que aprovechar el tiempo.

“Venimos de cuatro años perdidos en el tema del relleno y su operación en condiciones ideales. La preocupación que se genera hoy por el tema de Bucaramanga es más un juego de intereses. Es claro que los rellenos que tenemos actualmente con licencia no tiene capacidad para recibir basuras regionales. El problema de fondo, realmente, es con nuestra propia basura, que aún no lo hemos podido resolver y seguimos disponiendo en un sitio que no es el adecuado, seguimos enterrando basura porque no hay un tema de transformación ni separación, tenemos falencias en el tema de reciclaje, entonces no desviemos la atención”, puntualizó.

dato

Para el próximo 20 de enero fueron citadas al Concejo las tres empresas prestadoras de servicio de recolección de residuos sólidos en Barrancabermeja.