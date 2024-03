Soldado oibano asesinado por francotirador del Epl

A mansalva fue asesinado por un francotirador del Epl, el soldado profesional José Eladio Martínez, oriundo de Oiba, quien patrullaba una zona rural del municipio de Tibú.

El cuerpo del Soldado profesional y Lancero José Eladio Martínez Castro es esperado hoy por sus familiares. Sus exequias se llevarán a cabo el sábado 3 de junio a las 2:00 p.m. en el templo San Miguel, donde le rendirán honores póstumos y todos vestidos de camisa blanca le dirán adiós. (Foto: suministrada/VANGUARDIA LIBERAL)

Este trágico hecho enluta una familia oibana residente en la vereda Santa Rita, donde nació el soldado profesional asesinado José Eladio Martínez Castro, a manos de un francotirador del Epl.

El hecho ocurrió a las 2:00 p.m. del 31 de mayo, en la Base Militar de Eslabones en el corregimiento de Oru, jurisdicción del municipio de Tibú.

Con base en la información obtenida por Vanguardia Liberal, se pudo establecer que el soldado profesional Martínez Castro resultó herido de gravedad al recibir un impacto de bala en el pecho. Pese a los primeros auxilios recibidos por parte de otras unidades de combate, el soldado oibano no resistió, debido a la gravedad de la herida y falleció mientras era evacuado en un helicóptero a Cúcuta, donde recibiría atención médica especializada.

El uniformado hacía parte del comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, adscrito a la Segunda División. El hostigamiento fue perpetrado por parte del grupo armado “Los Pelusos” del Epl. Desde cuando José Eladio Martínez (padre) conoció la trágica noticia, la tristeza invadió su hogar, ya que era el mayor de sus hijos y quien “más me ayudaba, estamos esperando a mi chinito, él no descansaba un día, cuando venía no paraba de ayudarme, no me explico cómo en pleno proceso de paz sucede una cosa de estas”. expresó.