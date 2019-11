Barbosa se vinculó a la campaña de recuperación, ornato y embellecimiento del Parque Campo Alegre. La campaña que lidera la Policía Ambiental, de la mano del grupo de Guardianes del Turismo, Bomberos, empresa de aseo y comunidad en general, ha traído resultados significativos en calidad de vida del sector, pues el lugar se encontraba en notorio descuido generando inseguridad en los habitantes del sector.

El intendente Alfonso Rangel Pérez, de la Policía Ambiental de Barbosa, dijo a Vanguardia que “hicimos poda de césped y árboles. Además, instalamos, adecuamos y pintamos la zona de juegos del parque infantil. Con esto logramos cambiar la imagen del lugar, dando un aire de tranquilidad a los habitantes, quienes se quejaban por el ambiente de intranquilidad del entorno”.

Lea también: En la región sur se han reunido 100 toneladas de residuos posconsumo.

Explicó que se trata de una campaña dirigida a recuperar los sectores abandonados en el casco urbano del municipio, en lo que tiene que ver con siembra de árboles ornamentales, adecuación de juegos infantiles, pintura, entre otros. “Hay lugares que no están al servicio de la comunidad y no porque se trate de zonas privadas, sino porque no hacen mantenimientos y los dejan perder. Lo que más duele es que se trata de sitios en donde los jóvenes pueden disfrutar de ratos de esparcimiento de forma sana, así como el poder reunirse familias enteras”.

La comunidad beneficiada agradeció a la Policía Nacional y a su Policía Ambiental, por la gestión al adecuar el lugar en óptimas condiciones, garantizando la seguridad, tranquilidad y convivencia: “Uno prefería darle la vuelta al parque que atravesarlo. Hay que reconocer que ha sido descuido nuestro, pero hoy han liderado un trabajo que agradecemos de corazón. Nos hemos olvidado de que nuestros hijos deben salir a un parque a jugar, a distraerse, a integrarse. Bueno, ahora no hay excusa porque hemos embellecido el de nuestra zona y lo que es nuestro, uno lo cuida más”, manifestó un habitante del sector.