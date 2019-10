Van más de 650 casos posibles de dengue en el Sur de Santander

Más de 650 casos de dengue han sido registrados este año en la región sur de Santander: 528 en Socorro y 136 en San Gil. Autoridades envían una alerta a los cuidados dentro de los hogares o distintos predios para hacer control del zancudo que se encarga de propagar la enfermedad.

Socorro ha sido protagonista por las constantes campañas que hacen como promoción y prevención de la enfermedad del dengue. Colegios, hogares, instituciones públicas y privadas e incluso en las calles de la capital comunera, han participado de las actividades dirigidas por el Hospital Regional Manuela Beltrán y su equipo PyP. De los más de quinientos casos registrados en Socorro, han sido confirmados el 58,6%.

35 muertes en el país

Daniela Jimena Güiza Argüello, médica de promoción y prevención, y médica adjunta al departamento de epidemiología del Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, habló con Vanguardia y confirmó que los casos han aumentado no solo en la región, sino en todo el país y las Américas, siendo Colombia el sexto país con más casos entre los dos continentes. “Respecto a los últimos 4 años ha ido en aumento el número de casos; alrededor de 2 millones y medio de pacientes han sido atendidos en este 2019 en el país, lo que supera los promedios de los últimos 3 años. En el último boletín del Instituto Nacional de Salud, semana 41, han resultado 98.739 casos probables, de los cuales el 50,7% se presentaron con síntomas de alarma y requirieron hospitalización; un 1,1% con dengue grave y fueron trasladados a Unidad de Cuidados Intensivos. Hasta la semana 30 del año se presentaron 35 muertes por dengue y otros casos están en estudio”.

En las provincias

Santander es el sexto departamento con más casos, aunque algunos como Chocó están en condiciones peores, según la profesional Güisa Argüello. Señaló, además, que en la capital de la provincia Comunera se han confirmado alrededor del 58,6% de los casos y que los índices se han disparado desde el mes de julio. Septiembre fue el mes con más casos atendidos por dengue.

San Gil no es excepción de la enfermedad viral. La secretaria de Salud, Margarita Lucía Vega Roberto, enumeró 136 casos notificados en la zona: 26 confirmados, 30 descartados por laboratorio, 34 pendientes por confirmación y el resto con síntomas de alarma, como vómito, fiebre y diarrea. “Sí hay dengue, pero clásico; no ofrece una alarma particular en el sistema de salud pública. Somos un sector endémico, por lo que es importante que las comunidades tengan claro cuáles son las prevenciones que se deben tener, como evitar los depósitos de agua, limpiar las pilas y/o no dejar las llantas con agua para que no se incrementen los casos”.

La funcionaria señaló que los pacientes han sido atendidos en las diferentes IPS, así como en la Clínica Santa Cruz de la Loma. Puntualizó que el virus ha afectado a 63 mujeres y 73 hombres, con un mayor reporte en el área urbana”.

Valor cultural

Las expertas en temas de salud, prevención y protección coincidieron en que el aumento de casos se ha dado por un valor cultural y educativo. Invitaron a que los cuidados inicien en las casas y predios. Recomendaron lavar muy bien las pilas y donde se almacene agua, pues se cree que con fumigar el ambiente o tirar los residuos líquidos ya hay cierto control y no es así: los huevos quedan pegados y continúan su desarrollo. Materas, peceras, reservorios, llantas, tarros, tanques, entre otros, deben ser vigilados con frecuencia.

En cuanto a los síntomas indicaron que si presenta fiebre o diarrea entre 2 y 3 días, es necesario que acuda al médico. Este virus se puede confundir con una simple gripa, pero puede empeorar con vómito, dolor de estómago agudo o incluso sangrados por nariz y encías.

En el caso de los más pequeños de la casa y adultos mayores, hay que estar alertas si presenta algún tipo de sarpullido o si se percibe incómodo, hay que llevarlo al médico de inmediato.