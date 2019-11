El taller número 41, Construyendo País del Gobierno Nacional llegó hasta Barichara, Provincia Guanentina de Santander. Cerca de las 10 y 45 de la mañana el Presidente Iván Duque Márquez llegó al parque principal del “municipio más bello de Colombia”, desde donde desmintió algunas “noticias falsas” a propósito del próximo paro nacional que se está convocando para el 21 de noviembre próximo.

Duque Márquez arribó al centro del municipio en donde rindió un homenaje al ex presidente Belisario Betancur, quien se estableció en Barichara durante varios años. Allí el jefe de Estado develó una escultura de Betancur en compañía de su viuda, Dalita Navarro.

El mandatario recordó a Santander por su turismo deportivo, aventura, ecoturismo, vivencial, religioso e histórico y la señaló como “una industria merecedora de todos los aplausos, así como también en el sector agropecuario de primer nivel que ya llega al exterior. Son más las causas que quiero recordar que los proyectos por inaugurar. En Girón inauguramos un colegio que no tiene nada que envidiar a las mejores instituciones privadas del país; tiene una infraestructura para jornada continua en donde queremos dar un giro de doble titulación como bachilleres y técnicos. Como ese, ya son varios colegios en el departamento”. En su visita inauguró en Barichara la vía de acceso al barrio San Luis, una obra de piedra en donde se invirtieron $822 millones aportados por Prosperidad Social.

Compromisos con Santander

El discurso del Presidente Duque estuvo enfocado en resaltar los programas que viene adelantando su Gobierno para la productividad. Mencionó el avance en tema de mejora de vivienda en distintas zonas del país, la cobertura del servicio para el adulto mayor y la adecuación de las arterias viales en Santander.

“Estamos aquí listos para trabajar por el progreso del departamento. Seguimos trabajando en el éxito de la gestión de los gobernantes locales: Hice muchos compromisos con el Gobernador Didier Tavera; muchos se han cumplido y otros se lograrán en estos últimos meses. Espero sigamos en esa dirección como el himno: siempre adelante, ni un paso atrás”.

Defensa de su administración

Duque advirtió que se encuentra firme “ante una sociedad que atraviesa por una violencia que quiere lograr transformaciones sociales. Hay que decirle al país que a través de la violencia no vamos a tener acciones. Aún hay ciudadanos que no diferencian los gobiernos anteriores del actual y se quejan de las necesidades que tienen acumuladas; de ahí el llamado a la protesta, a la violencia. Lo que viene para el país es un trabajo armónico que se renovará a partir de enero y me preocupa que promuevan a la sociedad basados en mentiras y falacias”.

Aseguró que su Gobierno no está afectando ni afectará a los pensionados y que no hay ningún tipo de reforma escondida bajo la mesa; por el contrario, dijo, la propuesta surgirá de una mesa de concertación laboral. A su vez, que su plan no es “masacrar a los jóvenes” afectando sus condiciones de empleo reduciendo los salarios: “mientras yo sea Presidente, eso no va a ocurrir”. Referente a Colpensiones prometió fortalecerla: “se asume un reto de aumentar la cobertura pensional en nuestro país. No puede seguir existiendo ningún tipo de exclusión pensional en Colombia y hay que permitir que accedan a un beneficio pensional”.

Durante el encuentro hizo un llamado a la “agresividad” del pueblo y a la reflexión de cara al progreso del país. Aconsejó el diálogo fraterno, el ejercicio colectivo y que los problemas del territorio no se resolverán en un solo Gobierno presidencial. “Hay quienes dicen que hagamos lo mismo que en otros países de América Latina incendiando sistemas de transporte y perjudicando a quienes se benefician que son los más vulnerables de la sociedad. Esta es una economía que tiene muchos retos, que crece y aspira a más; pero son precisamente esos llamados los que afectan el desarrollo nacional”.

Las cuentas de Duque

El Presidente señaló que en lo que va del 2019, Colombia ha recibido 4.2 millones de visitantes no residentes y que eso se debe a una gestión con equidad y justicia social, atendiendo, según él, a los ciudadanos más necesitados y desamparados.

Además, que un millón de personas más ya tienen luz eléctrica, jóvenes que no podían ir a la universidad ya tienen acceso a matrículas y que la meta es que 30 mil ciudadanos condenados a vivir en arriendo tengan su vivienda propia. Mencionó que de aquí al 31 de diciembre 100 mil colombianos estarán recibiendo suministro de luz eléctrica por primera vez; además de los 10 mil centros poblados que saldrán de su exclusión tecnológica.

Las solicitudes de Santander

Por su parte el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, pidió celeridad en lo que hace referencia a la declaración del Cañón del Chicamocha como Patrimonio de la Humanidad. Dijo que ya están los estudios y documentos requeridos, pero ahora la diligencia está en manos del Gobierno Nacional. Así también invitó a Duque Márquez a la inauguración de los hospitales de Barichara y San Gil.

Libardo Atuesta, Alcalde de Barichara, pidió ayuda al mandatario nacional, pues aseguró que el “pueblo más lindo de Colombia” ha clamado a varios Gobiernos apoyo para sacar adelante proyecto como la falta de agua del municipio teniendo en cuenta que fue un proyecto adjudicado hace 8 años, pero aún no se ha formulado: “hay que tener en cuenta que Barichara es un municipio categoría 6 y por ende no recibe regalías por ser un Pueblo Patrimonio. También le manifiesto nuestro interés en que se estudie la viabilidad de un plan maestro de alcantarillado, que ya se encuentra radicado en el Ministerio de Vivienda y Territorio, así como la construcción e instalación de gas natural para sus viviendas, tanto del territorio rural como el urbano”. Atuesta solicitó un aporte sustancial para la recuperación de vías urbanas que forman parte del patrimonio teniendo en cuenta el alto grado de deterioro en que se encuentran.