Con #Mi2021EnSpotify los usuarios descubren no solo sus mejores artistas, géneros, canciones, podcasts y minutos escuchados, sino que hay características nuevas que incluyen: 2021: The Movie, Your Audio Aura, Playing Cards y 2021 #Mi2021EnSpotify: Fusión. Revisa For the Record para conocer todos los detalles sobre estas nuevas funciones.