Angustioso llamado de bumanguesa con cáncer ignorada por Cafesalud

Mujer, cuyo cáncer hizo metástasis en su hígado, denuncia que pese a que interpuso una queja ante la Superintendencia de Salud, la EPS Cafesalud aún no le garantiza medicamentos y el suplemento alimenticio que requiere.

Aún no garantizan atención a mujer que denunció abandono por parte de Cafesalud (Foto: John Arias / VANGUARDIA LIBERAL)

Hace tres semanas Teresa García denunció en Vanguardia.com el calvario que padece ante la falta de atención médica por parte de la Cafesalud. Pese a que funcionarios de la Superitendencia de Salud le brindaron acompañamiento, aún sigue a la espera de que la EPS se "compadezca" y le brinde las citas con el especialista, medicamentos y complemento alimenticio que necesita.

Hacia finales de 2015, a Teresa García le diagnosticaron cáncer enuno de sus senos. Ella tuvo que pagar de su bolsillo la ecografía que entregó ese resultado. Caprecom, EPSa la que pertenecía en aquel entonces, se negó a autorizarle este procedimiento.

Ante la negligencia de Caprecom, la mujer prefirió afiliarse a Saludcoop, entidad que hoy opera Cafesalud. Le realizaron quimioterapias, la mastectomía o extirpación de seno, así como radioterapias.

Tras los procedimientos, los médicos aseguraban que el cáncer de Teresa García estaba controlado. Sin embargo, la paciente no sentía mejoría en su salud. “Empecé a sentir decadencia e inapetencia. Todos los días permanecía con desaliento. Me mandaban exámenes del corazón e incluso un colonoscopia, perotodo salía bien”, narró Teresa.

Ante la complicación de su estado de salud, Teresa luchó varios días para que le autorizaran una nueva ecografía. Sin embargo, fue remitida a una IPS donde Cafesalud no tenía convenio. No le quedó otra opción que volver a pagar el examen con su dinero.

El resultado fue desalentador. "Apareció cáncer en el otro seno, inflamación en los ganglios de la garganta. Además, confirmaron que había hecho metástasis en el hígado”, explicóTeresa.

Desde entonces, la paciente se siente abandonada por la Cafesalud. Hace tres semanas relató su historia a Vanguardia.com y puso una queja ante la Superintendencia de Salud. Seguidamente, funcionarios de la EPS se comunicaron con ella y le aseguraron que iba a recibir los tratamientos que le ordenaron los médicos.

Solo promesas

Teresa afirma que se encuentra débil debido a que no puede ingerir alimentos sólidos. Por esta razón, le la nutricionista le ordenóel suplemento alimenticio EnterexHepatic, el cual Cafesalud no le entrega. "Debo mandarme a poner suero. Mi hija me compra vitaminas, porque la comida no la tolero. Todo lo vomito", indicó Teresa.

Precisamente, una de las medicinas que no recibe la paciente son las ampollas de Ondansetrón para controlar el vómito, las cuales se le deberían aplicar tres veces al día. "Ellos autorizaron unas pastillas que no puedo consumir. A mí me deben inyectar, porque incluso las pastillas no las tolero".

Así mismo, la mujer aguarda a que Cafesalud le dé una cita para acudir al gastroenterólogo, pues desconoce qué tan afectado se encuentra su aparato digestivo.

Teresa García cuenta que el único alivio que ha tenido es la morfina que le suministran en la Clínica del Dolor, para controlar las dolencias que le hacen permanecer la mayoría del tiempo recostada en su cama. “Le solicito a Cafesalud que me brinde los medicamentos. Casi desde Semana Santa estoy esperando las autorizaciones”.

¿Qué dice Cafesalud?

Vanguardia.com intentó contactar a Álvaro Hernando Clavijo, director Médico de Cafesalud en Santander, pero no respondió las llamadas a su número celular.

Cabe recordar que al ser consultado sobre este caso, hace tres semanas, Clavijo se limitó a decir "que el paciente venga a la oficina para alguna solución. La atención del usuario es aquí, no en Vanguardia Liberal".