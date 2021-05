Hasta ayer en la tarde solo se contaba con 10 camas disponibles para pacientes críticos en Bucaramanga, cinco en Piedecuesta, 20 en Barrancabermeja, una en San Gil y tres en Socorro, de las 639 que se tienen entre permanentes y transitorias para pacientes COVID y no COVID.

El panorama no es nada alentador y más cuando es claro que la demanda empieza a superar la oferta que tienen las instituciones prestadoras de salud en cuanto a UCI.

En cifras más precisas, Vanguardia pudo establecer que 579 personas confirmadas con SARS-CoV-2 permanecían ayer en las clínicas y hospitales del territorio santandereano, de los cuales 218 estaban en hospitalización y 361 en UCI.

Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, aseguró que en este “apretón” han estado en los últimos seis meses, pero no lo considera el más grave de la pandemia.

“Lo verdaderamente difícil podría ocurrir en unas dos semanas, por todo este tema de movilizaciones y aglomeraciones. Ahorita, en términos generales, hemos tenido un flujo de usuarios que se puede manejar”, subrayó.

Cabe resaltar que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, desde los reportes que se han venido dando desde el 4 de mayo, comunicó que una vez se alcance el 100% de ocupación, continuará con las acciones necesarias tendientes a obtener un cubículo para la atención de acuerdo con la demanda de pacientes y la disponibilidad en su momento. No obstante, ante la falta de camas, no se hará responsable de la negativa de las instituciones por no contar con ellas, toda vez que lo anterior obedece a causas ajenas y de fuerza mayor ante la imposibilidad de otorgar camas y cubículos de UCI.