“La pandemia no ha terminado y por eso no podemos bajar la guardia. Y si bien se contempla la posibilidad de desmontar el requisito del uso del tapabocas en sitios cerrados, es claro que él seguirá siendo una aliado para protegernos, ya no estrictamente del coronavirus sino de muchos otros agentes contaminantes”.

Con estas palabras, el gerente seccional de la Estrategia AntiCOVID-19, Luis Felipe González Castro, recordó que “el COVID-19 nos enseñó que debemos portar esta cubierta cuando nos enfermemos, más allá de que sea obligatoria o no”.

Vale recordar que la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud confirmó que la decisión de eliminar o mantener el uso del tapabocas en el país “estaría sujeta al avance de la vacunación”. Y es que previamente la entidad manifestó que el Gobierno contempla la medida de eliminar este elemento.

“Sin embargo, mi premisa es que se podría retirar la obligatoriedad pronto por la situación actual del COVID-19; pero quedará para usarlo siempre cuando enfermemos con el fin de proteger a los demás”, añadió.

Lea además: El Parque del Agua

Así van nuestras cifras