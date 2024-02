$!Atención: Así es el pico y placa metropolitano hoy lunes en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca

Lo primero que usted debe tener claro es que el pico y placa en Bucaramanga no sufrió modificación alguna. Esto quiere decir que la restricción se mantiene. Para el caso de este lunes, los vehículos que no pueden circular son aquellos cuyas placas terminan en los dígitos 9 y 0, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. Esta medida afecta a los carros y motos particulares.

Para el caso de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, la restricción está vigente, pero solo en una fase pedagógica. Sin embargo, no operará en toda la jurisdicción de los municipios. El pico y placa solo se implementará por sectores.

En tal sentido, en Floridablanca el pico y placa metropolitano solo regirá en dos vías de alto tráfico vehicular, según confirmó a Vanguardia el alcalde José Fernando Sánchez. Estas son la autopista principal entre Bucaramanga - Floridablanca y Piedecuesta, y sus paralelas, también en el anillo vial, en el tramo que corresponde a su municipio. Es decir, los vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0 no pueden circular por estas vías este lunes.

Las autoridades de Piedecuesta anunciaron que el pico y placa metropolitano aplica para la Autopista desde el sector de La Españolita hasta la frontera con Floridablanca y viceversa.