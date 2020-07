Brayan afronta su discapacidad y pide ayuda para salir adelante en Floridablanca

“Estas son mis manos”, dice con una gran sonrisa en el rostro Brayan Duván Rodríguez Rodríguez, mientras levanta sus extremidades superiores para mostrarlas en cámara. El video se multiplica en las diferentes redes sociales.

Sus manos son diferentes. Él no tiene palmas, tampoco muñecas, y cuenta solamente con tres dedos en total. “Es un valiente y un luchador”, destacan sus maestros, quienes señalan su gran inteligencia para el estudio.

A sus 13 años de edad, Brayan integra un hogar vulnerable de la zona rural de Floridablanca. Lamentablemente no cuenta con las herramientas necesarias para su proceso educativo. Por esta razón es que pide ayuda (ver recuadro).

Cursa sexto bachillerato y requiere de equipos de cómputo para el desarrollo de sus trabajos y actividades académicas. La única persona con celular en la casa es su mamá y dispone de un teléfono que solo sirve para hacer y recibir llamadas.

Necesita tratamiento

Brayan padece una malformación congénita en sus manos. De acuerdo con lo explicado a Vanguardia por su madre, Deisy Rodríguez Navas, “él nació con esta discapacidad. El brazo izquierdo solo le llega hasta el codo y en esa mano solo tiene un dedito pequeño.

“En la manito derecha solamente tiene dos dedos. No tiene palmas en las manos. No hemos tenido recursos para hacer terapias ni ningún tratamiento. Los profesores nos han dicho que existen terapias, pero no contamos con dinero, ni con ninguna ayuda”, narró la mujer.

La condición que padece este niño florideño es poco común. En el mundo, entre el 1 % y el 2 % de los bebés nacen con defectos congénitos, y cerca del 10% de ellos sufren malformaciones en las manos, de acuerdo con investigaciones de la Academia Americana de Pediatría.

A pulso y con determinación, Brayan ha progresado en su formación y educación. El reto para aprender a usar herramientas como cubiertos y lapiceros fue el doble de duro para él, en comparación con la mayoría de niños.

Los padres del infante aseguran que en estos momentos no disponen de ninguna ayuda del Municipio ni del Estado, en lo que concierne a atenciones o subsidios relacionados con programas de discapacidad.

Hacen un llamado a la Alcaldía de Floridablanca para que el niño sea vinculado en algún proyecto de este tipo.

Sin computador ni celular

Con el pasar de los años, la habilidad mental de este infante superó las dificultades físicas de su cuerpo. Se adaptó y aprendió a usar todo tipo de útiles o utensilios cotidianos.

“Él está estudiando en el Colegio Ecológico de Floridablanca. Ahorita está viendo clases por medio de guías. Nos hace mucha falta un computador o un celular inteligente. Tenemos otros dos niños. Brayan y su hermano de 11 años son los que más necesitan estas herramientas, mi otro hijo tiene 9 años”, relató Deisy.

El profesorado resalta las capacidades que tiene este infante para el estudio. Destacan sus habilidades con los números y su gusto por el arte.

María Isabel Gómez, docente del Colegio Ecológico de Floridablanca, narró que “es un chico muy inteligente que no demuestra su discapacidad para nada, es muy valiente. Él es demasiado hábil para las matemáticas y le encanta el dibujo, le gusta mucho la parte artística”, agregó la docente.

“Esta es una familia que requiere ayuda económica en varios aspectos. Los niños ya necesitan herramientas para el estudio. Lo ideal sería ayudarlos con celulares”, concluyó la profesora.

Así puede ayudar

Si desea contribuir con algún tipo de ayuda para este destacado estudiante, bien sea para el tratamiento que requiere su discapacidad o con herramientas tecnológicas para sus estudios, puede comunicarse con su mamá al 304 390 4556.

Dichas ayudas también se pueden coordinar con la profesora María Isabel Gómez, a través del siguiente número: 317 575 4752.

También puede contribuir con la donación de alimentos para esta familia vulnerable de Floridablanca.

Dato: Brayan ni siquiera ha sido diagnosticado sobre su discapacidad, su madre desea que pueda iniciar un tratamiento.