De las 23 ciudades consultadas por el DANE, Bucaramanga aparece en el último lugar, junto a Quibdó, Chocó, entre las que sus habitantes le tienen más rechazo a la denominada ‘tercera dosis’ o refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.

A quienes ya se vacunaron, el DANE les preguntó si estarían dispuestos a aplicarse un refuerzo adicional del biológico; y para el caso de la capital santandereana solo el 64% manifestó que sí, estando 23 puntos porcentuales por debajo de la media de las referidas 23 ciudades en donde se aplicó esta encuesta nacional.

Las ciudades en donde hay más aceptación a este refuerzo son: Medellín, Barranquilla y Valledupar, pues en esas capitales el 93% está dispuesto a recibir dicho refuerzo. (Ver tabla).

¿Qué nos pasa?

Para Alexandra Cortés, directora del Centro de Investigación en Cultura y Sociedad de la UIS, “las anteriores estadísticas nos muestran que, en las condiciones actuales, se deben implementar varias líneas de acción y la prioridad debe ser aquellos que aún no creen mucho en la vacuna”.

“Entre ellos hay un grupo que está interesado en vacunarse, pero su principal razón para no haberlo hecho es la falta de tiempo. En este sentido, se requiere que las empresas y entidades de los sectores privado y público tengan dentro de su programa de salud en el trabajo una estadística actualizada de cuántos de sus empleados ya recibieron el biológico y sobre quiénes no lo tienen para conocer el por qué de la apatía al tema”, señaló.

“Si es por falta de tiempo se les deben brindar facilidades para que lo hagan, ya sea solicitando una jornada de vacunación en su entidad, (opción que deberían contemplar las alcaldías en articulación con las Eps) o dándoles la jornada para que acudan a un centro de vacunación”, agregó.

“Aunque hay otro grupo que no está vacunado y manifiesta no estar interesado en hacerlo, se debe tener presente que los propiamente ‘antivacuna’ (que están en contra del biológico en general o cree que lo van a manipular con la dosis), no pasan de unas 700 personas, entre un total de 34.000 consultadas.

“También muchos creen que la vacuna puede causar efectos adversos o es poco efectiva. En este grupo, es necesario reforzar aún más la divulgación de información que contradice esa percepción y muestra la baja participación de los efectos adversos en los vacunados ya que, según estudios del Instituto Nacional de Salud, por cada 100.000 dosis aplicadas, se presentaron 62 efectos adversos, de los cuales el 92% fue leve”, precisó.

De igual forma, dijo la experta, “otros estudios muestran que la probabilidad de muerte por el COVID-19 entre los no vacunados es 132,6 veces superior a la de las personas vacunadas”.

Finalmente dijo que “las estrategias de divulgación de este tipo de información se debe hacer en espacios como las iglesias, las empresas, los centros comerciales, plazas de mercado, en fin...”

Lea además: ¿Cómo vamos en vacunación?