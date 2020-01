Desde la Administración Municipal aún no ha sido posible establecer el tipo de ayudas que se le brindará a los ciudadanos, como tampoco los trabajos que se tienen previstos en la zona; debido a que el polideportivo de Villa Piedra del Sol quedó destruido y Santa Coloma quedó incomunicado, luego de que puente que da el acceso fuera arrastrado por la corriente del afluente hídrico.

Según el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres de Floridablanca más de 44 viviendas y 200 vehículos entre camiones, camionetas, busetas, automóviles y motocicletas, que estaban parqueados sobre las bahías y las vía pública, resultaron con graves afectaciones y hasta sepultados por cientos de metros cúbicos de tierra, lodo y material vegetal. Estas cifras pueden aumentar en las próximas horas, teniendo en cuenta que los resultados del censo general que abarca los sectores de Santa Coloma, Villa Piedra del Sol, Villa Jardín y Colegio Agustiniano, aún no han sido entregados de manera oficial.

Cientos de familias de al menos tres sectores residenciales de Floridablanca quedaron en total incertidumbre tras la emergencia de este martes 28 de enero. No saben quién asumirá las cuantiosas pérdidas materiales, representadas en vehículos y artículos del hogar.

Perdieron su sustento

Por: José Luis Pineda

Alba Tarazona es una de esas personas que son referentes en la comunidad. Es una de las vecinas más conocidas en el conjunto residencial Santa Coloma. Alba es la ‘señora de la tienda’. Con esfuerzo, tesón y los ahorros de su vida, hace cerca de dos décadas abrió un ‘micromercado’ en dicho punto de Floridablanca.

Su negocio es uno de los inmuebles que sufrió los peores estragos en medio de esta emergencia. La tienda de doña Alba se ubica a escasos 10 metros de la ribera del Río de Frío. El poder devastador del agua y del lodo prácticamente arrasaron con este establecimiento de víveres, dejando sin sustento a un núcleo familiar que se compone de tres personas. Esta aguerrida mujer es cabeza de hogar.

“A las dos de la mañana me di cuenta de la emergencia. El río sonaba muy duro, se escuchaban los ruidos de las piedras que chocaban entre sí y el agua era como un rugido. Cuando apenas comenzó a filtrarse el agua por la parte de arriba del conjunto desperté a mis dos hijos, y salimos de inmediato del apartamento”.

“Vivo en un primer piso. Tuvimos que salir por las ventanas hacia el segundo piso, porque la puerta ya no la podía abrir, debido a la cantidad de lodo que se acumuló en la entrada. El lodo impidió un poco que se me metiera tanta agua al apartamento, por eso no hubo muchos daños. Lo que sí quedó destruido por completo es la tienda que tengo...”, contó la mujer.

En sus estimaciones iniciales, Alba calcula que sus pérdidas materiales pueden superar los $40 millones. “¿Doña Alba se encuentra bien? ¿Qué le pasó a la tienda? ¿Tuvo muchos daños?” Fueron algunas de las preguntas que realizaron los vecinos a esta conocida habitante de Santa Coloma.

La mujer relató a Vanguardia que “se me inundó toda la tienda. El agua y el lodo tumbaron las puertas. Las vitrinas y los enfriadores se partieron y quedaron de cabeza. Los productos se me dañaron, incluso, alcancé a ver cuando el río se llevaba panes, salchichas y bolsas de leche. El negocio quedó en pérdida total”.

“La tienda normalmente la abría a las 7:00 a.m., y a esta hora (10:00 a.m.) está el local lleno de agua y tierra. No sé qué voy a hacer ahora. Estoy triste y muy angustiada... tantos años luchando e invertidos en mi tienda y ver la forma en que quedó. Son más de 20 años de lucha con mi negocio”, expresó la mujer.

Alba hizo un llamado a la Alcaldía de Floridablanca, para que en la medida de lo posible el Municipio pueda brindarle ayuda para volver a constituir su micro mercado, que con tanto esfuerzo y dedicación logró abrir.