Frente al acoso o cualquier otro tipo de violencia contra la mujer, tenga en cuenta que existen diferentes líneas de atención en la ciudad para denunciar estos tipos de casos. Estas son algunas de las líneas a las que se puede comunicar para recibir atención y orientación por parte de las autoridades en Bucaramanga. Además de recibir las denuncias, en esas líneas podrá contar con acompañamiento psicológico y legal.

Línea de orientación a mujeres víctimas de violencia de género: 155 (24 horas)

Emergencias: 123

Centro Integral de la Mujer: (607) 635 1897

Fiscalía General de la Nación: (607) 6522222

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: (607) 6978503 Ext. 2710

Comisarías de Familia: (607) 6337000 Ext. 119-120

Línea para denunciar casos de maltrato infantil y violencia sexual: 141

¿Cuáles son los tipos de violencia?

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, existen cinco tipos de violencia contra la mujer.

Violencia física: se trata de cualquier agresión que atenta contra la integridad corporal de la mujer. Golpes, encierros, sacudidas, empujones y otros comportamientos que busquen hacer daño a la mujer.

Violencia sexual: cuando se obliga a la mujer a mantener contacto físico y sexual mediante el uso de la fuerza, intimidación, chantaje, soborno, manipulación, entre otros.

Violencia psicológica: son acciones que buscan degradar a la mujer, sus comportamientos, decisiones o acciones. En este tipo de violencia se incluye el menosprecio, amenazas directas o indirectas, humillación, prohibiciones.

Violencia patrimonial: se trata de la pérdida o retención de objetos, documentos personales, bienes que son de la mujer o se construyeron en pareja. De acuerdo con la funcionaria de Equidad y Género, aquí también se incluyen las amenazas tipo “si te vas, no te dejo ver a los niños”, o “si te vas, me quedo con la casa”, etc.

Violencia económica: comportamientos de control de las finanzas, castigos monetarios, retener el sueldo de la mujer. Se presenta en las relaciones de pareja o en relaciones laborales.

¿Qué debe hacer?

Si usted es víctima de agresiones debe seguir estos pasos para recibir apoyo de las autoridades. Esta es la ruta:

1. Si usted fue víctima de violencia, sea física, sexual, psicológica, patrimonial o económica, debe llamar a la línea 155. La atenderá la Policía Nacional, que le guiará el paso a paso que debe seguir.

2. Las víctimas de violencia física o sexual deben acercarse a cualquier centro de salud para corroborar su estado de salud inmediatamente ocurrida la agresión. Allí se realiza la recolección de pruebas y los exámenes médico forenses.

3. También debe acercarse al Instituto de Medicina Legal ubicado en la calle 45 N° 1- 51. En caso de violencia sexual, debe acudir en el transcurso de las 72 horas siguientes de la agresión. No se debe bañar y debe entregar la prenda de ropa que tenía cuando ocurrió la violencia sexual para recolección de pruebas.

4. Instaurar la denuncia. Tanto hospitales como el Instituto Medicina Legal entregan un dictamen que sirve como soporte para la denuncia formal. La mujer puede acercarse a Fiscalía, Policía Nacional o Comisaría de Familia.

5. Para las mujeres que han sufrido de otros tipos de violencia psicológica, patrimonial o económica, deben dirigirse en primera instancia a Fiscalía o Comisaría. La denuncia penal se debe hacer en Fiscalía. Para conciliar, debe acercarse a Comisaría de Familia o Policía Nacional.

6. Después de que se inicia el proceso de violencia contra la mujer en cualquier de estas entidades, si requiere protección, las autoridades en Santander tienen dispuestas casas de atención integral para la mujer víctima donde se brindan protección a las mujeres y los hijos que convivan con ellas.

7. A través de un convenio establecido entre Fiscalía y Gobernación de Santander, las víctimas cuentan con profesionales abogados, trabajadores sociales y psicólogos que la acompañarán en todo el proceso. Le brindarán asesoría para la denuncia y apoyo psicosocial.