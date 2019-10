Ovidio Osorio, veedor ciudadano, explicó que la construcción de la urbanización se formalizó cuando el Fondo de Adaptación y Comfenalco suscribieron el contrato N° 003 de 2013, con una vigencia a diciembre 30 de 2017. “Desde esta fecha el proyecto está abandonado. La construcción se encuentra al sol y al agua. Las familias estamos en una situación lamentable y no nos han cumplido”.

De acuerdo con el funcionario del Ministerio Público, lo único que anunció el Fondo de Adaptación es que próximamente se iniciará un plan de trabajo. “No dan una respuesta de fondo a la comunidad. No se sabe cuándo se entregarán las viviendas, ni bajo qué condiciones. Todo está en abandono, las paredes usted las toca y se mueven. Es un elefante blanco”, recalcó.

Moreno afirmó que aunque ya se interpuso una denuncia formal ante la Procuraduría, pero aún no se han entregado resultados sobre este proceso. “Se están analizando opciones de instaurar una denuncia ante la Fiscalía por detrimento fiscal”.

El Personero de San Vicente de Chucurí añadió que la situación económica de las familias es difícil y que incluso algunos han pensado en habitar la obra tal y como se encuentra en la actualidad. “Se piensan ir a vivir allá, así les caiga encima la estructura. Dicen que ya no pueden pagar más arriendo, es una situación bastante precaria. Hay personas que si pagan arriendo, no pueden comer”.

La mujer explicó que la única alternativa que tiene es permanecer en el barrio Orocué, el mismo lugar donde en la madrugada del miércoles 18 de mayo de 2011 ocurrió la avalancha de la quebrada Las Cruces, que dejó un muerto y 652 damnificados. “Nos tocó reconstruir las viviendas que el agua se llevó. Esperamos que la promesa de las casitas se vea, que no las dejen caer. Estamos en una zona de riesgo, tenemos hijos y no queremos que más adelanta suceda otra tragedia y pasen cosas más graves”.

Sonia Suárez, una de las personas a las que se les entregaría una de las viviendas, criticó que la falta de información. “Algunos de los beneficiarios ya fallecieron. Esto está que se cae. Somos madres cabeza de familia, no tenemos empleo en estos momentos, le pedimos al Presidente Iván Duque que se ponga la mano en el corazón. Somos personas de bajos recursos”.

No obstante, el contrato actualmente está en proceso de liquidación y el Fondo además radicó una demanda de incumplimiento contra la Caja de Compensación. “A la fecha de vencimiento del contrato (diciembre 30 de 2017) no cumplió con la entrega de viviendas y tenía un avance reportado del 38%”.

El veedor ciudadano Raúl Gómez criticó que pese a que se han instaurado derechos de petición y acciones de tutela, desde hace dos años las obras se encuentran detenidas. “La construcción está en pésimas condiciones, se está deteriorando porque las viviendas no tienen techo. Notamos que el rastrojo está invadiendo las casas y que las paredes se están despegando”.

Rosa Inés Saavedra, trabajadora social de Comfenalco Santander, señaló que son varias las razones por las que se ha dificultado el avance de Urbanización Yariguíes III pero recalcó que hay interés en continuar con el proceso. “Comfenalco ha hecho lo pertinente, pero en 2017 se acabó el contrato con el Fondo de Adaptación. Comfenalco no abandonó a los beneficiarios, se continuó con el proceso y estamos esperando a llegar a unos acuerdos para finiquitar el proceso”.

Igualmente, el Fondo señaló que Comfenalco Santander se comprometió a enviar un cronograma para la terminación de las obras y de esta forma suscribir el acta de liquidación parcial para dar continuidad al proyecto. “Sin embargo, a la fecha el Fondo no lo ha recibido”.

Pese a la buena voluntad, Rosa Saavedra reconoció que se desconoce una fecha para la entrega de las viviendas a las familias damnificadas, ya que aún no se ha pactado por ejemplo el giro de los recursos. “Para terminar la obra el contratista espera que el Fondo se comprometa a hacer el pago, porque no va a invertir sino hay una garantía de que le van a pagar. Comfenalco no es quien desembolsa, es el Fondo, nosotros solo hacemos una intervención”, aclaró.

La vocera de la Caja de Compensación resaltó que existe desconfianza por parte del contratista debido a que el Fondo de Adaptación no le ha pagado el dinero correspondiente que construyó y entregó hace más de un año.

Además, la vocera de Comfenalco explicó que a través del proyecto macro se les asignaron proyectos en Santander, Norte de Santander y el Sur de Bolívar. Aunque ya se entregaron varios, aún está pendiente la entrega de otros siete por problemas similares a los de San Vicente de Chucurí.

Comfenalco insiste en que el proyecto no se va a perder. “Al Fondo de Adaptación no le interesa perder los recursos públicos que ha invertido. La idea es terminar y entregar, como operador estamos en toda la disposición. Hemos solicitado permanentemente cronogramas a los contratistas y al Fondo, pero hasta la fecha no hay un acuerdo definitivo”.