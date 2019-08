Su motivación no es solo porque la sangre ‘llama’, sino porque este joven siente que a este mundo venimos a ayudar y a servir, no solo como un deber, sino como una forma de alcanzar la felicidad.

En el 2017 , la fundación tomó una postura más seria, porque como lo explicó Lëmnec, al principio, su organización se basaba en el asistencialismo, llevando solo alimentos no perecederos y ropa, pues pensaban que esta era la única forma de contribuir al mejoramiento de la situación. Sin embargo, según él, esta no es siempre la única solución.

“Ellos son muy humildes, serviciales y una muestra de eso es que a todas las comunidades que he ido, me han tratado excelente. He llevado a más de 300 personas y siempre nos ha ido bien porque aprecian el trabajo que hemos venido realizando. Además, ellos también quiere inmiscuirse y eso es bueno, porque a una comunidad que quiere salir adelante, se le nota ”, expresó.

“Llevamos 40 personas de las cuales todos desarrollaron sus actitudes profesionales allá. Habían unos enfocados en el sector de salud, psicología, recreación con los niños e ingeniería. Nos dividimos en las partes que queríamos intervenir y nos fue muy bien”, comentó.

También, la ayuda de la gente que hace parte de la etnia ha sido muy importante, pues con sus conocimientos empíricos han aportado y hecho parte de los resultados satisfactorios que se han presentado con los programas de la fundación.

“La cultura Wayúu es una cultura muy rica e interesante. Ellos nos alimentan a nosotros y también crecen con los conocimientos que tenemos. Cuando yo llegué a hacer mi proyecto, ellos ya tenían unos preconceptos, me acompañaron en toda la instalación del sistema de bombeo y ya saben hacer las mediciones y todo lo que eso conlleva con las respectivas normas técnicas”, dijo.

Por otro lado, relató que las acciones que el gobierno ha implementado para asistir a esta comunidad, no los ha integrado. El lugar se ha convertido en un ‘desierto de chatarra’, pues el Estado introducía la tecnología, pero no les explicaban en lo absoluto a los habitantes cómo administrar dicho equipo o cómo hacer el mantenimiento.

“Usted puede ver a lo largo de La Guajira un montón de molinos que ya no están funcionado en este momento porque no le dieron el empoderamiento a la comunidad para hacer parte de esto. No hubo una integración, cuando se daña, van y ponen la queja, pero el gobierno no hace caso”, declaró.

Igualmente, Lëmnec manifestó, ahora que empieza la temporada electoral, son muchos los que sí se van a acercar a la comunidad solo con promesas vacías y pequeños mercados con la única finalidad de conseguir votos.

“A la comunidad Wayúu hay que darle el posicionamiento que se merece. Ellos no permiten que entre gente del interior por esas razones, y también por eso es la comunidad indígena más grande que todavía se mantiene en Colombia, pero eso no va a seguir así. Este año sacaron un estudio que decía que esta gente va a desaparecer y es absurdo porque son la radiografía viva de la humanidad”, declaró.

