En el segundo día de la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2019, el escritor y periodista Héctor Abad Faciolince, habló sobre “Una bolita plateada”, su primer libro infantil. Durante el conversatorio, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Neomundo, el autor contó que la historia narra la relación entre una abuela y su nieta.

Héctor Abad dialogó sobre la metáfora de la “bolita plateada”, que sugiere la riqueza y el cuidado de las montañas. “En Colombia tenemos muchos tesoros, el de (Páramo) Santurbán, por ejemplo. No necesariamente tenemos que abrirlos. El oro no sirve para nada. Si la gente quiere mostrar que tienen plata, se podrían colgar unos billetes”, expresó sugiriendo que hay tesoros que no se deben explotar.

El escritor contó que la mayoría de sus historias vienen de su familia, como es el caso de su libro “Una bolita plateada”. “La bolita la guardaba mi mamá porque se la había dado el papá. Se suponía que adentro había algo mágico”.

Manifestó que lo que más le gusta del libro, es que es “un libro lunar”. “Es Azul y blanco. Cuando la bolita aparece se vuelve un libro abstracto”.

Así mismo, expresó que la literatura es un ámbito de libertad de lo que el autor quiere hacer en cada momento. “Hay escritores que en cada libro escriben lo mismo, pero con una variación. Yo intento variar el tema y que el lector no sepa de lo que voy a hablar”.

El autor también se refirió al periodismo. “Para mí ha sido muy importante el periodismo de opinión. He estado en muchos medios. Al principio me expulsaban por lo que escribía. Cuando entré a Cromos empezaron a pagarme, entonces eso me permitía escribir tranquilo en casa”.

También dijo que el periodismo está en crisis y que los medios necesitan financiación. “Si el periodismo está agonizando, espero que los libros se sigan leyendo”.

Finalmente, contó que en noviembre saldrán sus diarios recopilados en un libro. “Todo el año he estado transcribiendo mis diarios y libretas. Desde diciembre de 1985 hasta 2006. Salieron mil páginas. Corté y llegué a 500 ”. Y concluyó diciendo que en Colombia la violencia debería ser un gran tabú. “No deberíamos volver a resolver los problemas con violencia”.

Manifestó, que a lo que hay que apuntarle es a que disminuya la tasa de homicidio, pero que se debe ser realistas pues siempre va a seguir habiendo algún tipo de violencia.