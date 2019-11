Ellas hablan de la violencia contra la mujer en Santander

Bucaramanga y, en general, todo el territorio santandereano se unió al Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, como un tema que le compete a toda la población.

Durante el fin de semana, más de tres mil personas corrieron en la ‘Carrera de la Mujer’. Y, ayer, organizaciones y colectivos convocantes del Paro Nacional, el Movimiento de Mujeres de Santander, organizaciones sociales y mujeres feministas, expresaron su indignación ante el Gobierno Nacional. Consideran que aún no hay respuestas efectivas y sostenibles para erradicar las diversas formas de violencias física, psicológica, económica, patrimonial, institucional y simbólica, contra las niñas, adolescentes y mujeres considerando su diversidad.

Yinni Paola Valencia, profesional jurídica de la Fundación Mujer y Futuro, señaló que una de las grande motivaciones para alzar la voz es “el incumplimiento por parte del Estado frente a la garantía de nuestros derechos, en leyes tales como la 1257 y 1791 que tipifica el delito de feminicidio y establece, así como en otras normativas, el tema de realizar medidas de atención y protección a la víctimas”.

Sin embargo, el Movimiento de Mujeres de Santander indicó que la movilización estuvo enfocada en tres mensajes puntuales: uno tiene que ver con la desprotección institucional reiterada frente a la vulneración de los derechos de las mujeres, que representa violencia y revictimización; el otro, hace referencia a la violencia patriarcal, al no garantizar la vida y los derechos de las mujeres.

Y, por último, que las personas se están uniendo y organizando colectivamente para luchar en contra de toda expresión de violencia.

Cifras

-26 mujeres han sido asesinadas en Santander, entre enero y septiembre de 2019, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

-La Fiscalía General de la Nación registró, entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2019, cerca de 104.300 mujeres víctima de delitos sexuales en todo el territorio nacional.

-55% de las víctimas de feminicidios de Santander tienen como presunto responsable a la pareja o la expareja.

-20 feminicidios habrían ocurrido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2019, en el departamento, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano del Feminicidio-Santander.

-2.935 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar y violencia de pareja entre enero y septiembre de 2019, en Santander.

-Las mujeres más vulnerables a ser violentadas por su pareja o ex pareja son las que se encuentran dentro del rango de edad entre 20 y 34 años, de acuerdo con la Corporación Sisma Mujer.

Voces de víctimas

“Hoy entiendo que no ha sido mi culpa, que nada justifica sus actos de violencia, y que debí denunciarlo por violación, violencia intrafamiliar y por intento de homicidio. No lo hice en su momento por vergüenza”. *Amanda, víctima de violencia.

“No sé cómo he podido sobrevivir porque esto no es vida, no tengo ganas de seguir, no veo esperanzas... son 10 años de convivencia violenta con esta persona”. *Mayra, víctima de violencia.

“Me tiró a la cama y me violó. Duré una semana hospitalizada por una enfermedad de transmisión sexual. No lo denuncié porque nadie me iba a creer lo que había sucedido”. *Diana, víctima de violencia.

“Todos los días, cuando sale, me encierra con llave para que yo no vaya a ningún lado. Él dice que nada me falta y por eso en la calle no tengo nada qué buscar”. *Melissa, víctima de violencia.

“Me tocó salir de mi casa y refugiarme con mi hija y mi embarazo donde un familiar. Tengo temor de que mi expareja me mate”. *Luz Helena, víctima de violencia.

“Siempre me grita, me insulta y me golpea. Ahora me le enfrento y me defiendo como pueda, pero ya no aguanto más. Él me dice que se le va a salir el demonio conmigo y hará cosas imposibles de imaginar”. *Milena, víctima de violencia.

“Hoy sigo mi vida feliz, me siento más tranquila. Comprendí que el amor verdadero y el respeto jamás vendrán acompañados de humillaciones y agresiones”. *Andrea, víctima de violencia.

“Espero pedir ayuda pronto. Ya lo hice una vez y no funcionó. Quiero creer que las cosas pueden cambiar y sobre todo mejorar”. *Yamile, víctima de violencia.