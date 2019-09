Esta historia, quizá de las más fuertes hasta el momento contadas en esta campaña, inundó de vergüenza, dolor y desolación a una mujer de 30 años. Ella, después de casi una década de estar soportando diferentes episodios de violencia, inició un proceso para reconocer que las actuaciones de su agresor no tenían justificación, y que él pudo ser denunciado penalmente por violación, violencia intrafamiliar, incluso por intento de homicidio.

Esta mujer conoció a su pareja cuando tenía 16 años, a los 19 iniciaron un hogar juntos. Llegaron a Bucaramanga con una maleta llena de sueños y metas. Arrendaron un apartamento.

“Cuando iniciamos nuestra relación él trabajaba como vigilante. Sus turnos, diurnos y nocturnos, eran muy largos; por eso, siempre estaba cansado y poco era lo que podíamos compartir. Trataba de entenderlo. Un día me resigné a solo compartir tiempo con él en la casa. Siempre me esmeré por hacerlo feliz, nunca le reproché nada, incluso trabajaba y le ayudaba con los gastos”, relató.

Con el pasar del tiempo, la relación fue abrazada por la monotonía. Todo se “enfrió”. El tiempo para los dos era poco y él más bien era un ser de pocos detalles. La puerta para la llegada de una tercera persona se abrió y fue así como aparecieron las infidelidades, hasta el punto de él iniciar un amorío con una de sus primas.

Por la nueva relación, él terminó todo. Ya habían pasado seis años de convivencia. “No tuve más opción que irme de la casa pero, la verdad, se me presentaron algunas dificultades y volví a la casa con él. Dormíamos en habitaciones separadas. Era testigo de las llamadas y muestras de amor hacia su pareja (la prima). Cuando tenía la oportunidad le decía lo mucho que me dolía ver lo especial que con la otra mujer, cuando nunca lo fue conmigo. Le rogué muchas veces que lo intentáramos y solo me despreciaba”, recordó.

Sí regresaron

Cuando la relación entre él y la prima se terminó y ella ya había ingresado a la universidad, empezaron de nuevo las conversaciones y acercamientos hasta que se dieron una nueva oportunidad.

“Quedé embarazada. Fueron los únicos nueve meses de tranquilidad porque apenas nació mi hijo todo cambió. Como no teníamos familia en la ciudad, dejé mi trabajo y la universidad para estar al cuidado del bebé. No sé si fue la peor decisión o no, lo cierto es que aparecieron las humillaciones por el dinero. La presión económica fue muy fuerte y sentía que no tenía más opción que aguantar”, subrayó la mujer, quien descubrió una nueva infidelidad, por parte de quien ahora era el padre de su hijo.

Según ella, esto le causó una profunda depresión, perdió mucho peso. Las humillaciones eran constantes.

Aunque lo peor llegó cuando él se obsesionó con el gimnasio a tal punto que renunció a su trabajo por dedicarse al fisiculturismo. Empezó a consumir anabólicos y otras sustancias que, según ella, en ocasiones lo ponían irritante y hasta agresivo.

“En medio de mi soledad conocí a una persona en la que me refugié. Él se enteró y empezó a golpearme. Me arrodillaba, me amenazaba con que iba a matar con un cuchillo empuñado. Yo solo le rogaba que no me matara por el niño. Me insultaba. Me tomaba a la fuerza. Me arrancaba la ropa y me violaba, mientras me golpeaba. Solo me decía que me lo merecía”, detalló.

Ante Vanguardia, ella reconoció que nunca lo denunció. Incluso hasta hace un par de semanas compartían el mismo techo.

“El dolor ha sido mucho. No he tenido ganas de seguir. Dejé mi carrera en octavo semestre. He tenido tres intentos de suicidio. No veo esperanzas. Vivo sumida en una profunda depresión. Hoy entiendo que nada ha sido mi culpa, que nada justifica sus actos de violencia, y también comprendo que debí denunciarlo penalmente, pero no lo hice en su momento por vergüenza”, concluyó.

Voz del experto

Frente a este caso, donde indiscutiblemente visibilizamos una violencia de género, hablamos con Camilo Londoño Rincón, psicólogo, magíster en Psicología Social Comunitaria y docente de la Universidad de Santander.

Explicó que si bien no todo acto violento contra una mujer implica que este sea a causa de su identidad de género, en este caso sí se cumple.

“Posiblemente el maltratador agrede con base en algunas creencias, ideas, supuestos, que él mismo tiene sobre la mujer. Creencias relacionadas con la obediencia, pertenencia y sumisión que supuestamente debe mostrar la mujer hacia su cónyuge. Aquí hay violencia física, sexual, psicológica y económica”, indicó Londoño Rincón.