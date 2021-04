El Parque San Pío, la Estación Provenza de Metrolínea y la Plaza Cívica Luis Carlos Galán son los tres puntos habilitados por la Alcaldía de Bucaramanga para tomar pruebas PCR gratis.

Estas pruebas hacen parte de la estrategia Prass, (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible) y buscan seguir avanzando en el rastreo y aislamiento de los contactos de los casos probables o sospechosos de Covid-19.

Las personas que consideran que pudieron estar expuestas al virus o tienen alguna sospecha pueden acercarse a cualquiera de los puntos habilitados, con la cédula de ciudadanía.

“En Bucaramanga venimos día a día creciendo en el número de pruebas y esto nos ha permitido poder tener la identificación oportuna de todos esos contactos positivos con Covid -19 y generar el aislamiento”, expresó Nelson Ballesteros, secretario de Salud.

La Estación Provenza de Metrolínea es uno de los puntos habilitados para esta toma de muestras, allí se han realizado alrededor de 120 a 140 pruebas.

Una de las usuarias que se realizó la prueba esta mañana le dijo a Vanguardia que se realizó la prueba por seguridad de ella y su familia, pues en diciembre pasado contrajo el virus pero fue asintomática.

“Uno no sabe a quien pueda contagiar, me la hice por seguridad. No sabía que las estaban haciendo aquí en Metrolínea, me di cuenta y sin pensarlo me la hice. Invito a que la gente a que se haga la prueba, además que es gratis, con eso puede asegurar a su familia”, manifestó.

Para las personas que no están afiliadas a una EPS, en el Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabu, se les garantizará la toma de la prueba.

“La prueba es gratuita y es muy importante hacérsela para identificar rápidamente los positivos y cortar las cadenas de contagios”, agregó Ballesteros.

En medio de la estrategia Prass en Bucaramanga se han realizado 206 mil pruebas de Covid -19, de las cuales 40.826 se han confirmado como positivo.

En la capital santandereana han fallecido 1.480 ciudadanos por Covid-19.

Recuerde que el uso de tapabocas, el lavado de manos frecuente y el distanciamiento, son indispensables para prevenir la propagación del virus en la ciudad.