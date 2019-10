Estudiante bumanguesa busca ayuda para viajar a feria de ciencia y representar a Colombia

María Camila Guevara Paredes ha dedicado dos años a la investigación científica, tema que siempre le ha apasionado, pues lo considera fundamental para ayudar a múltiples causas sociales, e incluso innovar y emprender.

Su proyecto, titulado ‘Evaluación del efecto de las nanopartículas de plata para eliminación de los microorganismos como las bacterias y los hongos que se encuentran presentes en las uñas’, busca crear una sustancia a base de este elemento ya que tiene un efecto fungicida.

“Los procesos que realizamos en los laboratorios muestran que, la diferencia de la sustancia que creamos a base de las nanopartículas con el producto comercial, es que la primera sí elimina los microorganismos, y la segunda solo evita su crecimiento” dijo la joven estudiante.

Esta investigación inició cuando iba en noveno grado gracias a la vinculación de su colegio con el programa Tecnoacademia del Sena, institución que la acompañó en todo el proceso.

También, gracias a su proyecto, ha logrado ir a varios concursos departamentales, nacionales e incluso, internacionales.

“Hace un año me gané mi primer internacional, pude representar a Colombia en Ecuador y quedé en el segundo puesto”, contó María Camila.

El año pasado, volvió a concursar en un nacional en donde, hasta este año, le indicaron que su proyecto había sido aceptado y seleccionado para el cupo internacional para participar del evento realizado por Ciencia Joven en la ciudad de Puebla, México.

Sin embargo, su sueño de poder viajar se vio un poco truncado, pues la respuesta del director de Tecnoacademia Sena de Santander fue que no había presupuesto para su viaje.

“Yo no puedo decir que el Sena no me ha apoyado, ellos me han ayudado con los equipos, el asesor ha estado ahí conmigo siempre, pero ahora en el campo económico necesito apoyo”, expresó María Camila.

Ahora, esta joven investigadora necesita ayuda para cumplir su sueño y continuar representado al país.

“Estoy tocando varias puertas para poder ir, porque voy a representar no solo al departamento, sino a Colombia”, expresó María Camila.

Vanguardia se comunicó con Orlando Ariza, director regional del Sena, y expuso el caso de María Camila para intentar buscarle una solución a la joven investigadora. El funcionario aseguró que iba a hacer todo lo posible para que, desde Bogotá, se pudieran autorizar los recursos.

De igual forma, si usted desea colaborar a que María Camila logre su meta y represente a Santander y a Colombia en México, puede comunicarse al número 322 7411306 o aportar en la cuenta de Bancolombia 232-126827-07.

“La investigación no es fácil, es un año entero en el que alternas con las obligaciones del colegio. Yo estudio en la tarde, otros días tengo jornada completa, pero la experiencia ha sido maravillosa. Yo siempre les he dicho a mis compañeros que no pierdan esas ideas y sueños de innovar, porque esas son las experiencias que uno gana y que, a veces, no pasan en el colegio”, concluyó la joven.