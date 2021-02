En Colombia, el coronavirus ha dejado 2.233.589 contagios y 59.118 muertes. De estas cifras, 90.089 casos y 3.256 fallecidos corresponden a Santander.

En el mundo se contabilizan cerca de 112 millones de contagios, más de 2 millones de muertes, 63 millones de recuperados y 180 países en crisis sanitaria.

Ante este panorama, la salvación es la vacunación, que en distintas regiones del mundo comenzó a principios de 2021.

Lea también: Así es la vacuna británica a la que el Invima le dio el visto bueno.

En Colombia, el proceso inició hace unos días y con él todo tipo de comentarios entre quienes están a favor y en contra de la medida. De hecho, si en el buscador de Google se pone “Vacunas Covid-19 Colombia” se encontrarán 116.000.000 de resultados en 0,60 segundos.

De otro lado, según la Encuesta Pulso Social del Dane, el 51.2% de los habitantes de Bucaramanga y el área metropolitana no está interesado en aplicarse la vacuna en contra del Covid-19.

Vanguardia consultó a dos médicos expertos, quienes respondieron las principales inquietudes de quienes aún están indecisos o no confían en la vacunación.

- ¿El efecto de la vacuna es inmediato? ¿Si estoy inmunizado puedo dejar de usar el tapabocas?

Víctor Raúl Castillo Mantilla, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, explicó que el efecto de la vacuna contra el Covid-19 no es inmediato. “Dependiendo de la marca comercial se harán necesarias una o dos dosis. Por ejemplo, la vacuna de Janssen requiere de 30 días para generar inmunidad y en el caso de Pfizer, que hasta hoy son dos dosis, de 20 días después de la segunda dosis, igual para la de Moderna”.

Le puede interesar: Llegarán otras 2.532 vacunas de Pfizer a Santander.

“No podemos decir que aquel que está vacunado debe aflojar en las recomendaciones de bioseguridad, porque ninguno de los estudios ha demostrado romper la cadena de transmisibilidad del virus. Puede ser que una persona se infecte sin síntomas o que desarrolle una enfermedad de baja afectación y terminan contagiando a otros. Vacunarse no significa decirle adiós a las medidas preventivas y de autocuidado que ya se conocen”, refirió Javier Enrique Fajardo Rivero, médico Internista y Neumólogo del Hospital Universitario de Santander, HUS.

- ¿Cuántas vacunas hay disponibles en el mundo para frenar el contagio del coronavirus?

Hoy existen desarrollos científicos para 180 vacunas diferentes. De esos desarrollos, nueve vacunas están siendo utilizadas en diferentes países. En Colombia se espera alcanzar las 61.5 millones de dosis, con cinco laboratorios, para vacunar a 35 millones 250.000 personas. Estos son: Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna y Sinovac.

En esta primera etapa, la vacuna usada tiene dos dosis ¿Se puede poner solo la primera y quedar protegido?

Lea además: Comerciantes de Bucaramanga solicitan que dejen abrir los bares y las tabernas hasta la medianoche.

“Hasta hoy la recomendación es ponerse las dos dosis de las vacunas que así lo requieren. Sin embargo, es muy probable que en estudios posteriores se modifiquen a una sola dosis”, mencionó Castillo Mantilla.

- ¿Vacunarse impide el contagio de la enfermedad?

No. Estas vacunas previenen complicaciones graves propias del virus, pero no está comprobado que detenga la propagación de la enfermedad. Todas tienen una eficiencia superior al 95% en prevención de infección grave y muerte, pero no impiden el 100% de la enfermedad.

“La que quiere hacer la vacuna es reducir el número de casos pero sobretodo evitar la enfermedad grave y las complicaciones, que se traduce en menos muertes”, señaló el médico Fajardo Rivero.

- ¿Puedo tener síntomas del virus así haya recibido la vacuna?

Dependiendo de la vacuna es posible que se presenten síntomas del virus más leves. A veces, después de la vacunación, el proceso de generar inmunidad puede causar síntomas.

“Los efectos adversos de la vacuna no son la enfermedad, lo que más se reporta es dolor en el sitio de la aplicación, dolor de cabeza y molestias generales de baja intensidad y transitorias”.

Puede leer: Así se repartirán las 50 mil nuevas dosis de la vacuna de Pfizer que llegaron a Colombia.

- ¿Puedo contagiarme del virus aún estando vacunado?

Una persona vacunada si puede tener coronavirus, pues hay inmunidad natural y adquirida por la vacuna. “Todos quisiéramos que la inmunidad de la vacuna fuera del 100% para todos, pero los organismos no responden de la misma manera. Habrá personas que no generen los mismos anticuerpos y que conlleve a que en algún momento se contagie, sin embargo no desarrollará la enfermedad grave con atención en una UCI”, señaló el médico Internista y Neumólogo del HUS.

- Si vacunarse no evita el contagio del Covid-19 ¿Por qué hacerlo?

En términos generales la mayor parte de las personas logra superar una infección respiratoria aguda alta, el problema es que el Sars-COV-2 es un virus con alta tasa de transmisibilidad y que afecta a poblaciones de riesgo, por ello debemos vacunarnos. “Si trabajamos como sociedad estamos dando un gran paso y evitando el colapso del sistema de salud, pues además de que el número de contagios es alto, dentro de ese porcentaje algunos pacientes tienen comorbilidades y pueden desarrollar complicaciones graves”, indicó Fajardo Rivero.

- ¿Qué pasa si decido no vacunarme?

La decisión de vacunarse es personal. Si alguien decide no hacerlo es respetable y no hay nada que lo obligue a hacerlo. Sin embargo, el compromiso es entre todos reducir el contagio y evitar más muertes.

“No me debe importar únicamente lo que me suceda a mí como individuo, esto es un trabajo en conjunto. Debemos llegar por inmunidad natural o adquirida al 70% de la población vacunada y qué bonito sería alcanzar esa cifra no por la enfermedad sino a través de la aplicación de uno de estos biológicos”.

- ¿Qué hacen las vacunas en el cuerpo? ¿Cómo protegen?

Las vacunas ofrecen inmunidad contra una enfermedad produciendo defensas. El sistema inmunológico reconoce el antígeno y produce anticuerpos. Cuando la persona tiene contacto con el microorganismo o virus contra el cual fue vacunado, las defensas generadas se encargan de protegerlo para evitar el desarrollo de la enfermedad o minimizar su afectación.

- ¿Las mujeres embarazadas pueden vacunarse?

La recomendación más reciente de la Asociación Colombiana de Infectología es que no existe contraindicación para que las mujeres embarazadas se vacunen, sin embargo, no están priorizadas en el plan de vacunación.

- Luego de casi un año de espera la ciencia logró tener diversas vacunas, ¿Por qué se debe confiar en ellas?

Aunque parece muy poco tiempo, hay soporte científico que avala la eficacia y seguridad de las vacunas.

“Afortunadamente para algunas plataformas de vacunas se tenía información previa y experiencia del Sars-COV-1 y del Síndrome respiratorio de Oriente Medio, Mers, y cuando empezó la pandemia se aprovechó todo ese conocimiento en los estudios de las vacunas covid y no se escatimó en ninguna de las fases”.