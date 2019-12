“Todavía puedo revivir el momento. Todo lo que me pasó por la cabeza. La desesperación... y a Guille salvándome”...

Literalmente fue así. Guille le salvó la vida a Iara, su esposa, quien en cuestión de segundos pasó de la felicidad de compartir nuevas aventuras, junto a su compañero de viaje, a vivir una pesadilla en Barichara.

Se trata de un mal sueño que jamás imaginó protagonizar. Su estufa explotó. Esa misma en la que hace 16 meses preparaban sus alimentos, desde que tomaron la decisión de dejar sus trabajos de oficina en Argentina y aventurar por Suramérica en ‘la kangoo’, su camioneta.

En segundos su cuerpo ardió en llamas, al tiempo que el temor se apoderó de la situación.

“Del susto me voy metiendo dentro del carro y llevo la llama hacia adentro. Mi esposo reacciona. Me agarra de los tobillos. Me saca y se me tira encima para apagar el fuego”, recordó entre lágrimas.

De inmediato, Iara fue trasladada al Hospital de Barichara, donde recibió los primeros cuidados. Horas más tarde tuvo que ser trasladada a Bucaramanga.

Con quemaduras en el 20% de su cuerpo, ‘la argentina’, como le dicen los médicos cariñosamente, llegó a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario de Santander, en donde hace 15 días recibe atención médica, junto a 19 pacientes más que comparten su drama.

Lea además: “Ni un quemado más con pólvora en Santander”.

Un padecimiento que parece no acabar. Además del dolor, que resulta indescriptible y se agudiza día a día con las curaciones y los tratamientos, la batalla también es contra la soledad de la habitación y el silencio que se percibe en el pasillo del pabellón, aislado de la realidad, en donde cada uno vive la suya.

Y así pasan la mayor parte del tiempo, solos y no es porque no tengan dolientes. Su estado de salud les impide recibir visitas, por temor a una infección, la principal causa de muerte de los pacientes con quemaduras de gravedad.

Una aflicción que no solo es para quien resulta quemado, la familia también la vive, más aún cuando son niños.

Como en el caso de Blanca*, quien pidió reservar su identidad, una mujer campesina, oriunda de Tame, Arauca, que tuvo que alejarse de su familia para asumir sola y en una ciudad que no conoce, las consecuencias de un accidente en moto que dejó con quemaduras de tercer y cuarto grado a su hijo de tan solo cinco años.

Una historia que como Iara, jamás pensó vivir y pese a que está bien, siente como propias las quemaduras y el dolor de su hijo. El pequeño perdió uno de sus deditos por la gravedad de las heridas.

En medio de una tragedia, que pudo ser peor, su hijo está bien. Sin embargo, Blanca no ha podido acostumbrarse a estar lejos de su esposo y sus otros hijos.

No ha podido acostumbrarse a la rutina que sigue sin descanso desde hace 23 días en este pabellón.

Levantarse muy temprano, estar en el hospital a las 6:30 a.m. para darle el desayuno a su hijo, despedirse, regresar a las 11:30 a.m. para darle el almuerzo. Volver a despedirse, esperar hasta las 3:00 p.m. y estar con él hasta las 6:00 p.m., momento en que le da la comida y no lo vuelve a ver hasta el otro día. Así pasa el tiempo, que para Blanca y las demás mamás con quien comparte estadía en un albergue, parece detenido.

“Casi no duermo. Es muy difícil estar aquí, me ha dado muy duro. Me siento aburrida. Lloro todos los días, pero sé que debo ser fuerte”, dijo.