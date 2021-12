¡Increíble! Un bumangués fue condenado a cuatro años de cárcel por deberle $312.000 a la Dian

Con el sueño de salir adelante, Hamilton Hernández, un bumangués de 45 años, montó su propia empresa de calzado en 2008.

En ese momento, como ahora lo reconoce, fundó su negocio sin tener el conocimiento del manejo administrativo, pero quería salir adelante.

Sin embargo, por ese motivo en 2009 su negocio de zapatos quebró.

"Tuvimos que cerrarla finalizando el año y dejé encargado al contador, que había contratado en ese momento, de cancelar todas las cosas pendientes. Después me entero, por la misma Dian que quedó un saldo de $280 mil aproximadamente sin cancelar, de unas facturas de IVA que no se reportaron", relató.

Puede leer: No suspenderán el Pico y Placa para fin de año en Bucaramanga.

Las notificaciones de la Dian le llegaron en 2016. Según dijo Hamilton, habló con el abogado de la Dian y le manifestó que no tenía cómo pagar "porque venía de la quiebra de mi empresa, no tengo cuentas a mi nombre y ahora tengo muchas dificultades".

"Consulté con el Contador, le cuento lo que pasa y el me dice que no me preocupe, que es un monto muy pequeño, y que no pasa nada", agregó.

Confiando en las palabras de su contador, Hamilton siguió con su vida. Hoy la deuda ya llega a $312.000 aproximadamente.

Llega la condena

Hoy, tras un largo proceso judicial que, según reveló, contó con siete audiencias, está condenado a cuatro años de detención domiciliaria que cumple en el Playón, Santander, municipio en donde se produjo su captura.

"Yo me imaginé de todo menos que movieran el aparato judicial y me empezaran un proceso. Se gastaron más dinero que el que yo estaba debiendo en la Dian para condenarme", indicó.

"En derecho hay algo que se llama la proporcionalidad de acuerdo a la persona, a la situación, al entorno familiar. Ahí es donde uno se pregunta ¿Qué pasó aquí?", cuestiona Hernández.

La condena llegó en marzo de 2020 cuando Hamilton fue capturado por otro motivo. Los agentes le revelaron que tenía un proceso en curso por omisión de agente retenedor de impuestos y desde ese momento está privado de la libertad.

"No tengo cómo pagar un abogado, mi situación ha empeorado. Lo que pido es alguien que me ayude a salir de este problema, porque sé que se puede hacer algo. No estoy diciendo que no se deba pagar, pero hay que tener sentido común", finalizó.

A la fecha, Hamilton ha cumplido 22 meses de condena en compañía de su esposa y su hija. Su mamá se quedó en Bucaramanga y está a cargo de él.

¿Qué responde la Dian?

El director de la Dian, Lisandro Junco, le explicó a BLU Radio que Hamilton Hernández nunca se acercó a buscar un acuerdo de pago y por eso la Dian hizo lo que debía hacer: denunció.

“La omisión de agente de retención es un delito. Quien condena es la Fiscalía y los jueces penales. La obligación de nosotros es hacer la denuncia penal. Lamentablemente eso no tiene cuantía porque la retención en la fuente, como usted bien lo sabe, es cuando se paga, de parte de un tercero, hay un agente retenedor, que es este sujeto y él no pagó lo que le pagaron. Se quedó con lo que el tercero le pagó al Estado”, dijo.