$!Metrolínea, el sistema de transporte que menos prefieren en Bucaramanga

De igual forma, los usuarios se quejan de que los vehículos se encuentran en mal estado, con asientos rotos, ventanas que no cierran correctamente y sistemas de aire acondicionado que no funcionan.

También los pasajeros critican que son pocos los vehículos que ofrecen el servicio: “Yo no sabría estimar la cuantía de buses padrones, pero yo no veo en promedio más de 10 de ellos por las troncales del Metrolínea”, precisó Genaro González.

“Los retrasos son el pan diario. A mí me estresa pararme en algunas de las estaciones, porque duro horas esperando que pase mi ruta. Lo peor es que vivo muy lejos de mi trabajo y eso me aburre”, señala Dionisio Gómez, uno de los entrevistados.

Son muchas las razones que esgrimen los encuestados para ‘rajar’ al Metrolínea: el 21 % de los encuestados dice que el funcionamiento es pésimo; el 18 % asegura que los estacionamietos se encuentran en pésimo estado; y otro 18 % dice que los altos costos del servicio no se justifican para el lamentable servicio que se presenta.

Muchos usuarios se quejan de la falta de cobertura, lo que limita la accesibilidad de los habitantes a este medio de transporte, obligándolos a buscar otras alternativas de movilización.

Los usuarios también denuncian el deplorable estado de las estaciones del Metrolínea, muchas de las cuales están fuera de servicio. Lo propio pasa con las paradas de los alimentadores de los buses: se ven llenas de grafitis, con hierros oxidados y retorcidos, además sus adoquines están rotos. Casi todas están destrozadas y cubiertas de basura y polvo; algunas son dormitorios de indigentes y delincuentes.

Y si la insatisfacción con el Metrolínea crece, la ilegalidad también ‘va a mil’. Los ciudadanos de Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón prefieren utilizar ‘mototaxi’ o aplicaciones que garantizan la movilidad. Hacer uso de esas modalidades de transporte ya es un hábito para los ciudadanos del área.

VOCES DE INSATISFACCIÓN DE USUARIOS

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO

Mábel Vásquez

Vive en Girón

“Es lamentable y pésimo ese servicio. Incluso, por donde yo vivo, no pasan las rutas. Yo no sé por qué le invirtieron tanta plata al Metrolínea si no iba a servir para nada”.

José Antonio Parra

Barrio La Cumbre, Floridablanca

“No pasan las rutas, las estaciones están destartaladas y en cualquier momento lo atracan a uno en Metrolínea. Es un peligro utilizar ese servicio de transporte”.

Carlos A. Segovia

Barrio Nueva Colombia, Piedecuesta

“Todo el servicio de Metrolínea es un auténtico desastre. Esos buses no sirven para nada, no hay rutas y los pocos buses que hay están completamente destartalados. Es un fiasco ese sistema de transporte”.