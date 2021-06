Por incumplimiento en las obligaciones convenidas en el contrato de concesión por parte del operador de transporte Movilizamos S.A., el 40% de la operación de Metrolínea podría verse comprometida, como ocurrió el pasado miércoles.

De acuerdo con el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Movilizamos S.A., cuyos socios son las empresas Lusitania, Villa de San Carlos, Transportes San Juan, Metropolitana, Transpiedecuesta, Oriental de Transportes, Cootragas y Flotax, no ha realizado el respectivo trámite de entrega de la póliza de garantía de cumplimiento del contrato de concesión número dos, la cual tiene como vencimiento el próximo lunes 28 de junio de 2021.

“Esta póliza de cumplimiento es una obligación consignada en el contrato de concesión a cargo de Movilizamos S.A., sin la cual no es posible la ejecución del mismo. De no allegarse la póliza no podrá salir a operar a partir del próximo 29 de junio de 2021, lo que conlleva al inicio del proceso administrativo para declarar la caducidad de dicho contrato, por ende, la terminación anticipada del mismo por incumplimiento del concesionario”, advirtió Metrolínea.

En un comunicado oficial, Metrolínea subrayó que, desde diciembre del año pasado, hasta la fecha, se han estado adelantado todas las gestiones administrativas ante Movilizamos S.A. para que allegue la póliza de cumplimiento exigida en el contrato, sin que se haya recibido respuesta positiva. En consecuencia, se inició un proceso sancionatorio.

“Este incumplimiento que se viene presentando por parte del concesionario, nada tiene que ver con la situación financiera del Sistema”, precisó la entidad.

Lo anterior, teniendo en cuenta que Metrolínea ha gestionado recursos por el orden de los $32 mil millones entre marzo de 2020 y lo corrido de 2021, ante el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bucaramanga, para garantizar el pago de catorcenas a los operadores de transporte, y de recaudo y control, lo que ha permitido dar continuidad a la prestación del servicio con sus 30 rutas vigentes.

Ante el mal panorama que se avecina, el ente gestor, como responsable de la programación y control de la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo, elaboró un plan de contingencia que ya fue remitido al Área Metropolitana de Bucaramanga, como autoridad de transporte, para su valoración y aprobación. Una vez esté autorizado se presentará a los usuarios.

Vanguardia intentó comunicarse con Nelson Arenas, gerente de Movilizamos S.A., pero no contestó las llamadas.