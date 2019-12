No hay edad límite para los compradores ni tampoco límites para sus gustos. Helen Puentes tiene 23 años y dos hijas de cuatro y ocho años. La mujer manifiesta que paga entre $200 y $250 mil por dos “pintas completas con zapatos” para cada una de sus hijas, es decir gasta 400 mil aproximadamente.

La ropa no deja de ser un accesorio imprescindible en el momento de vivir las distintas festividades de la Navidad. Dependiendo de la capacidad económica de cada familia se puede gastar desde pequeñas cantidades de dinero hasta millones de pesos intentado comprar la ‘pinta’ ideal.

Aquí, además de la ‘pinta para estrenar’, se encuentra todo tipo de regalos. Desde el más lujoso, hasta el más económico. No importa cuál sea el que esté buscando, ahí siempre se encontrará una opción.

Aunque no lo crea, allí con $150 mil usted pude comprar hasta cuatro mudas de ropa, ideal para una familia numerosa y con un presupuesto ajustado.

Todo para última hora

Por otro lado, para María Fajardo, vendedora hace 15 años en las calles de la ciudad, las ventas no han estado tan elevadas. “La gente deja todo para lo último, del 20 de diciembre para arriba es que comienzan a llegar y hay que tener mucha mercancía para esa fecha”.

Su puesto de trabajo se compone de ropa especialmente para niñas. El atuendo que más ha vendido son las bragas y los vestidos que están disponibles desde la talla 2 hasta la 16 que cuestan $35 mil.

Hay familias que reconocen el alza de precios en esta época, sin embargo, eso no es impedimento para los que están dispuestos a estrenar a cualquier costo. Fabiola Rodríguez tiene dos hijos y asegura que “ellos se merecen lo mejor, por eso no me importa gastarme hasta $300 mil para comprarle unos buenos zapatos a mi hijo, así quede sin comprarme nada para mí y mi esposo”.

Ella gasta al menos $250 mil para una sola ‘pinta’ con zapatos y lo que más le interesa es la calidad de la tela aunque siempre que ve la oportunidad pide rebaja.

Todos los estilos

Diversos precios y estilos se encuentran por toda la calle por lo que no es necesario vestirse de manera formal. Uno de los vendedores afirmó que los conjuntos de sudadera y chaqueta deportiva para toda la familia son los atuendos que más han llevado los bumangueses y por cada uno solo se paga alrededor de $35 mil. Las camisetas ‘de moda’ con alto relieve para hombres se puede conseguir en $18 mil, y conjuntos de pantalón y camisa en $40 mil.

No tiene que ‘botar la casa por la ventana’ para estrenar este año, con un presupuesto ajustado a sus necesidades puede comprar sus ‘pintas’ para este diciembre.

Regalos para la familia

“Los regalos más importantes son aquellos que se dan desde el corazón”, dice Martha Bayona, quien se declara fiel compradora en la Calle del Comercio pues considera que es “el resumen de todo lo que necesita”.

Joyería de diferentes estilos, materiales, colores, juguetes de presupuestos variados, gafas de sol, y hasta ropa interior amarilla para la suerte del año venidero, son algunas de las opciones que se encuentran allí.

En un día cotidiano los comerciantes tienen una jornada de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Muchos de ellos llevan más de 30 años viviendo los cambios económicos que vienen a través del tiempo.

