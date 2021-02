A raíz de las emergencias que se han presentado en Santander, como consecuencia de las altas temperaturas y la temporada seca, la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres hizo un llamado a los alcaldes de los diferentes municipios, para que suscriban cuanto antes los convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios.

De los 56 cuerpos de bomberos voluntarios que se tienen aproximadamente en esta zona del país, cerca del 80% aún tienen pendiente esta firma, la cual se encuentra regulada por la Ley 1575 de 2012.

César García Durán, director Departamental de Gestión del Riesgo, explicó que con estos convenios se hace la entrega de los recursos que provienen de la sobretasa bomberil, para garantizar la prestación del servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra incendio.

“Estamos en temporada seca, donde se han presentado más de 40 incendios de cobertura vegetal en el departamento. Las emergencias no paran, así que el llamado es a que los señores alcaldes de manera respetuosa firmen los convenios con los bomberos”, precisó.

Para el funcionario esta situación genera que dichos organismos de socorro no puedan actuar contra las emergencias con toda su capacidad operativa, debido a las restricciones que se puedan presentar por movilidad, combustible, equipamento, seguridad social o cualquier tema que a la fecha no se haya podido cubrir por no contar con presupuesto.

Frente al tema, García Durán recordó que mediante Directiva 005 de 2020, la Procuraduría General de la Nación alertó a los mandatarios locales sobre la necesidad de garantizar la gestión integral del riesgo contra incendios, así como la atención de rescates y de incidentes con materiales peligrosos, para proteger la seguridad e integridad de los ciudadanos. No obstante, instó a apropiar los recursos presupuestales necesarios y transferir de manera oportuna los recursos a los cuerpos de bomberos, de acuerdo con las condiciones de los contratos o convenios firmados en cada caso.

En 2020, la Gobernación de Santander invirtió más de $3.500 millones en el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos y la Defensa Civil en el departamento, que son los principales aliados en el sistema.

“Este año vamos a seguir contribuyendo para que los bomberos tengan sus equipos, vehículos y estaciones. Ya hay unos proyectos para construir unas subestaciones de Bomberos en el departamento y también hay unos proyectos para poderles conseguir vehículos a muchos de estos cuerpos voluntarios. Vamos también a fortalecer a Ponalsar, a la Cruz Roja”, acotó García Durán.