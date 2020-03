Los taxis podrán hacer carreras

Pero solo taxi individual. Tránsito conminará a que no se generen aglomeraciones en puntos del municipio. Los conductores de estos móviles deberán tomar sus propias precauciones a la hora de atender a sus eventuales pasajeros.

El servicio de Metrolínea

El Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm, sí operará pero lo hará de manera reducida, tal y como lo realiza frecuentemente un día domingo. Es decir, las frecuencias serán bastante escasas.

Centros de acopio

Algunas tiendas, sobre todo en donde ofrecen víveres, estarán a disposición de la gente para la adquisición de productos. Se les recomienda a las personas abastecerse en un solo viaje, para evitar estar saliendo y entrando.

Las mascotas

¿Hay permiso para sacar mascotas al parque? Sí, pero sólo durante un periodo de máximo 10 o 15 minutos. Usted no puede utilizar a su gato o a su perro de ‘pretexto’ para estar en la calle, so pena de ser sancionado.

Farmacias y droguerías

Los dueños de tales establecimientos deben entender que ellos son fundamentales en estos tiempos. Naturalmente la medicina, los vitamínicos y los primeros auxilios deben estar a la mano de la gente, hoy más que nunca.

Carros particulares

Las personas no podrán usar sus vehículos particulares. Sólo podrían usarlo en situaciones excepcionales como: adquirir alimentos, farmacéuticos y de salud o de primera necesidad. No obstante, sólo podrá salir una persona por núcleo familiar en el automotor. Buses convencionales no saldrán.

Las iglesias no abrirán

Los templos, capillas y oratorios no abrirán. Sólo se celebrará la Eucaristía en forma privada y de manera ininterrumpida. Las exequias también tendrán carácter privado, con un círculo reducido de familiares y directamente en el cementerio.

La Plaza de Mercado Central

En un escueto comunicado, se informó que el edificio de la Plaza Central no abrirá sus instalaciones en estos días. Se espera que el próximo martes, 24 de marzo, a partir de las 4:00 a.m. sí se pueda atender al público.

¿Ancianos y niños?

Mayores de 70 años no pueden salir a la calle, pues deberán estar en aislamiento preventivo obligatorio para su mayor protección. Los niños tampoco, salvo algunas excepciones extremas; y si lo hacen, tendrán que ir con un adulto.

Bebidas alcohólicas

¿Se puede consumir licor en espacios públicos? ¡No! Está totalmente prohibido el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos comerciales. Tabernas y bares no pueden abrir sus puertas.

Los periodistas y funcionarios

Los organismos de socorro, miembros de la fuerza pública, personal médico y periodistas, al igual que servidores públicos departamentales y municipales, deben estar debidamente identificados si pretenden salir.

Los domicilios

Sólo servicios domiciliarios de empresas o plataformas dedicadas a entrega de elementos de primera necesidad, alimentos o productos farmacéuticos, por medio de motos y ciclas; pero deberán estar plenamente identificados.

Aeropuerto

¿Qué pasará con las personas que tienen vuelos y deben dirigirse al aeropuerto? Sólo podrán desplazarse ‘hacia’ y ‘desde’ el aeropuerto quienes tengan vuelos adquiridos con antelación y que lo puedan demostrar con tiquetes.

Sitios de diversión

Estarán cerrados los balnearios, piscinas y discotecas en todo el departamento para evitar que se propague el Coronavirus. ¡Por favor, no es época de vacaciones, es tiempo de resguardo! El programa es estar en casa.

Aglomeraciones

También están prohibidas las reuniones y aglomeraciones de más de cincuenta personas. Es más, ni siquiera se debe pensar en hacer reuniones a puerta cerrada; eso no es prudente para la salud de quienes participen en ellas.

Oficinas de Vanguardia

Aunque nuestros periodistas en el impreso y en Vanguardia.com laborarán para mantenerlo informado las 24 horas del día, las instalaciones del diario no abrirán sus puertas al público. El servicio se normalizará el próximo martes.