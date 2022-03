Por la ingle intervienen los corazones frágiles en Santander

A través de un dispositivo conocido como Mitraclip, los médicos de la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, operan a los pacientes de corazón frágil en Santander.

Este diminuto dispositivo en forma de V, integrado por pequeños brazos que se abren y cierran, se implanta en la válvula mitral del corazón para reducir la insuficiencia mitral, mejorando la fatiga del paciente y evitando el deterioro progresivo de la función cardiaca.

El procedimiento es mínimamente invasivo ya que se realiza a través de la ingle hasta llegar al corazón.

En la FCV, se han realizado hasta la fecha tres procedimientos de este tipo y sus resultados han sido exitosos.

Una de esas pacientes es Leonor García Sandoval, de 83 años, a quien desde hace diez años actividades como caminar, permanecer de pie e incluso simplemente levantarse de su cama, le provocaban fuertes fatigas que en algunos casos resultaban en hospitalización.

“Yo presentaba taquicardias y me diagnosticaron también arritmias. Estaba tratando la enfermedad con anticoagulantes y otros medicamentos. Me remitieron donde el especialista y me dijeron que había que hacer un procedimiento que, para mi edad, era muy riesgoso”, contó Leonor.