Si es usuario de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, tenga en cuenta que desde 2017 le cobran una tarifa por reciclaje, bien sea que usted separe o no las basuras en su hogar o sitio de trabajo.

La Alcaldía de Bucaramanga anunció la adquisición de vehículos, maquinaria y personal para incrementar el índice en el aprovechamiento de residuos sólidos. Según lo informado, camiones nuevos recorrerán los diferentes sectores para recolectar exclusivamente los elementos aprovechables, como cartón, metales, vidrio y plásticos.

“Si usted ve hoy su tarifa de aseo (usuarios Emab), se está cobrando por el aprovechamiento de basuras. Esa plata de aprovechamiento se le entrega a las cooperativas formales que se dedican al reciclaje”, informó Manuel Azuero, jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga.

Es preciso dejar claro que, el cobro por aprovechamiento de basuras y la obligación de separar los residuos desde la fuente, son medidas que fueron impuestas por el Gobierno Nacional en 2015. (Ver recuadro)

La capital santandereana aún está lejos de alcanzar el índice nacional de reciclaje. Mientras el Ministerio de Ambiente afirma que en el país se recicla alrededor del 20% de las basuras, en la ‘Ciudad Bonita’ dicho indicador apenas llega al 9,8%, según las estadísticas más recientes de la Emab.

Es decir, de las cerca de 550 toneladas de basura que cada día generan los bumangueses, actualmente se aprovechan y se reutilizan cerca de 54 toneladas diarias de estos desechos.

La Alcaldía de Bucaramanga reconoce que existen “bajos niveles de aprovechamiento en el municipio”, y por ello realizó este año dos convenios que suman $2.979 millones en inversión (ver recuadros), para incentivar el hábito e incrementar el índice de reciclaje.

“Hay que ofrecer las condiciones culturales y logísticas para que los bumangueses reciclen; o si no ocurría lo que pasó en la Administración Municipal anterior, que se enfocó en sancionar pero las personas no sabían ni si quiera cómo debían separar los residuos, no habían suficientes vehículos ni estaciones de clasificación”, señaló Azuero.

Atento a las visitas educativas

La Emab es la otra entidad vinculada en dicho convenio. Como parte de tal acuerdo, la compañía ya puso en marcha labores de socialización y educación con las comunidades, sobre la separación en la fuente y el proyecto que se emprendió para aumentar el aprovechamiento de basuras.

Esta semana se iniciaron visitas puerta a puerta, para hacer pedagogía con 40 mil ciudadanos en cinco comunas que la capital santandereana. (Vea los detalles en el recuadro)

“La Emab y la Alcaldía implementaron el proyecto ambiental ‘Misión Recicla’. En la primera fase de sensibilización de esta campaña educativa, la Emab capacita puerta a puerta a los usuarios para que conozcan la forma correcta de separar los residuos aprovechables: metal, papel, plástico, cartón y vidrio”, informó la Empresa de Aseo.

Inicialmente, esta labor pedagógica que efectuará en las comunas 3, 7, 12, 13 y 16, y posteriormente se intervendrán los demás sectores de la ciudad.

“Gradualmente iremos trabajando con las demás comunas. Se eligieron primero estas zonas porque es allí en donde hemos realizado intervenciones integrales en materia de ambiente”, indicó Manuel Azuero, jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga.

“Reciclar ya es una obligación”

En principio, en julio de 2019, la Subsecretaría de Ambiente de la Alcaldía de Bucaramanga anunció que se expediría un decreto en el cual se fijarían sanciones para aquellos bumangueses que no cumplieran con la separación en la fuente.

Sin embargo, el Municipio descartó esta idea y ayer dio a conocer, a través de su Jefe de Gobernanza, que se contempla emitir una regulación al respecto, pero enfocada en asuntos pedagógicos y logísticos para que los ciudadanos realicen tal clasificación de sus basuras.

“El reciclaje en Colombia ya es obligatorio. Si bien el Código de Policía permite sancionar a una persona por no separar los residuos, nuestra posición como gobierno es que primero debemos garantizar las condiciones logísticas y culturales”, recalcó Manuel Azuero, jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga.

Según informó el funcionario, la semana pasada miembros de la Alcaldía de Bucaramanga se reunieron con representantes del Gobierno Nacional, y en dicho encuentro se habría dado a conocer que próximamente se emitirá una regulación en el país para conocer de forma específica cómo se deben separar los residuos en bolsas de colores, dependiendo de si es plástico, cartón, vidrio, etc.

Azuero aseguró que, tan pronto se publique tal reglamentación nacional, el Municipio expediría su regulación local al respecto.

“El decreto que expediremos es para regular asuntos logísticos, como el código de colores. Este decreto lo vamos a aplazar, hasta tanto no esté lista la regulación del Gobierno Nacional. No tendría ningún sentido que nosotros tuviéramos un código de colores y que luego nos toque cambiarlo por lo que fije el Ministerio”, explicó el Jefe de Gobernanza.