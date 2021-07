Hasta mañana, en los municipios santandereanos, se adelantará la jornada especial de vacunación masiva contra el COVID-19, para embarazadas, tal y como lo convocó el Ministerio de Salud y Protección Social.

De acuerdo con la Gobernación de Santander, en el departamento se dispusieron para los días 23, 24 y 25 de julio, un total de 4.680 dosis de Pfizer que permitirán la inmunización a partir de la semana 12 de gestación y hasta el día 40 posparto.

Las mujeres gestantes hacen parte de la población que tiene mayor riesgo de complicación por COVID-19, según lo concluyen expertos a través de evidencias científicas. En Colombia, durante la pandemia, se han presentado 12.432 casos confirmados de SARS-CoV-2 en gestantes, de los cuales 572 fueron notificados en Santander.

Cabe resaltar que para acceder al biológico las embarazadas no tendrán que presentar ningún certificado médico, pues se asume que la valoración riesgo/beneficio fue realizada por cada una de ellas con su médico tratante. En ese sentido, las interesadas en participar de la ‘Vacunatón’ solo deben acudir los puntos masivos que se han instalado en las diferentes localidades y firmar el consentimiento.

Solo se aplicará la vacuna de la farmacéutica Pfizer porque “a la fecha, es la que ha demostrado que es segura en esta población”, subrayó Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía de Minsalud.

Diana Cuintaco, gerente general de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, subrayó que “la vacunación es una vacunación segura. Existen estudios internacionales que demuestran que no existe ningún nivel de toxicidad, es decir, que no le va a hacer daño ni al bebé, ni a la madre. Entonces, es completamente importante y necesario que todas las mujeres gestantes se vacunen, no solamente por ellas, sino por sus hijos”.

Cuintaco agregó que a raíz de los dos últimos picos de la pandemia, la enfermedad por COVID-19, se convirtió en la segunda causa de mortalidad materna.

Entre tanto, epidemiólogos hacen un llamado para que las gestantes y lactantes, después de vacunadas, se sigan cuidando, pues aunque el biológico aplicado reduce moderadamente el riesgo de infección y altamente el riesgo de complicación y muerte, ninguna vacuna es 100% efectiva.

Mayores de 30 años

La Gobernación de Santander confirmó que desde ayer, quienes tengan entre 30 y 34 años de edad ya pueden recibir el biológico sin agendamiento. Solo deben dirigirse a cualquier punto de vacunación habilitado y presentar la cédula de ciudadanía.

Justo, el viernes, se distribuyeron 16.380 biológicos de Pfizer para cubrir segundas dosis, adicionales a las 4.680 para la ‘Vacunatón’.

Felipe González, gerente COVID-19 en Santander, comunicó que ya se unificaron las etapas en municipios con población menor a 100 mil habitantes. “Entonces todos los municipios, a excepción del área metropolitana de Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, pueden aplicar dosis a todo mayor de 18 años solo presentando la cédula de ciudadanía”.

DATO: En Bucaramanga, los puntos de vacunación quedan habilitados de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.