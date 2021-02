Mientras miles de santandereanos afrontan problemas por el desabastecimiento de agua derivado de la actual temporada seca, hay seis proyectos de acueducto inconclusos, algunos de ellos estancados, y que suman más de $92 mil millones en recursos destinados.

Errores y fallas relacionadas con la falta de planificación, y hasta presuntos hechos de corrupción o mal manejo del dinero, son señalados por entes de control como la Contraloría de Santander y por veedores y ciudadanos en general.

Los Santos, Lebrija, Vélez, Málaga, Barichara y Landázuri son los municipios que están a la espera de que concluyan dichos proyectos que prometieron llevar agua potable a la población. Hablamos de más de 150 mil santandereanos que esperan la culminación de estas seis iniciativas.

Como el caso de Leidy Pedraza, quien vive junto a 12 familiares en una finca de la vereda Espinal, uno de los sectores más perjudicados por la falta de agua en Los Santos.

La mujer narró que “cada semana, los jueves, nos entregan un metro cúbico de agua, que utilizamos para la preparación de los alimentos, porque no alcanza para mucho, nos dura solo dos días. Para bañarnos y para otro tipo de uso nos abastecemos con un aljibe, en el que no queda mucho líquido debido a la sequía que tenemos. Incluso nos tocó vender dos novillos porque no hay agua para nosotros y menos para los animales.

“Tenemos una situación difícil, estamos prácticamente sobreviviendo esta sequía. Solicitamos a las autoridades se dé prioridad a proyectos de agua potable”, manifestó Pedraza.

Uno de los tantos empresarios que existen en Los Santos señaló que dicho acueducto aún no se termina debido a “demasiadas fallas que se cometieron durante el proceso de planeación inicial”.

Este ciudadano manifestó que “cómo es posible que se contemple la construcción de seis estaciones de bombeo y que no se haya tenido en cuenta las redes eléctricas que se necesitan. Cómo es posible que no se haya hecho la negociación de los predios por donde van a pasar las tuberías y las mismas redes eléctricas.

“Hasta cuándo seguirá empantanado este acueducto. Mientras tanto, la gente debe sacar de su propio bolsillo para hacer pozos profundos y así obtener de agua, o esperar hasta que el camión cisterna pase y les suministre el líquido”, agregó este empresario.