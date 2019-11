Jarith Juliana Dueñas tiene 6 años y padece Leucemia Linfoblástica Aguda. En su batalla contra la enfermedad, la música de Jessi Uribe le genera ánimos para sonreírle a la vida. El artista por medio de video, le había prometido conocerla el próximo 1 de noviembre.

El pasado viernes, Jessi llegó al hospital y entró al cuarto con un regalo para ella, una biblia con un mensaje personal que él le daba, para motivarla en tener fe y confiar en que estará bien.

Pero los nervios y la emoción que invadieron a Jarith, al ver que su cantante favorito estaba allí visitándola y dándole un gran abrazo, la dejaron inmutada, como quien no puede creer que uno de sus grandes deseos esté pasando en realidad.

“Fue divino ver cómo se le cumplió el sueño a Jarith. Como que ella no lo asimiló de la emoción; a ellos les pasa eso, quedan tan sorprendidos, que a veces no son capaces de decir nada, casi no era capaz de mirarlo”, relató Silvia Colmenares, directora de la Fundación Héroes y Valientes de Bucaramanga.

Como a Jarith, la Fundación Héroes y Valientes, lucha por cumplir los sueños de muchos más valientes. Un gran corazón y la vocación de servir, es lo que ha permitido que su labor social se extienda a varios lugares.

“Hicimos este sueño realidad con mucho esfuerzo y buscando corazones solidarios que quisieran aportar un granito de arena. Los tiquetes fueron donados con millas, para poder estar allí y gestionar toda la logística. La satisfacción que deja esta labor está en todas esas sonrisas que nos regalaron los pequeños”, expresó Silvia.

Aún son muchos los niños que en su batalla contra el cáncer, tienen deseos que esperan cumplir. Eso los llena de ilusión para mantenerse firmes y creer que pueden vencer su enfermedad.

Si usted desea contribuir a esta bella causa que realiza la fundación, puede comunicarse al número telefónico 318 393 4241.