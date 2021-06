De acuerdo con la ciudadana, que prefirió la reserva de su identidad, sobre las 8:00 p.m. empezaron los disturbios en inmediaciones de la UIS.

Su carro estaba parqueado en frente de su casa. Según relató acababa de llegar y aún no lo había guardado en el garaje.

Sobre las 8:30, de la nada, un grupo de manifestantes empezó a gritar y a tirar piedras hacia la casa.

"De repente empezaron a prender fuego en las dos esquinas, le tiraban piedras al garaje y después arremetieron contra el carro", dijo.

Ante la ola de violencia, el Esmad, que hacía presencia en el lugar acudió a ayudarla, para que pudiera guardar el vehículo.

"Voy a poner una denuncia, esto es un acto terrorista. Nosotros no estábamos haciendo nada, no entiendo porque con rabia tienen que acabar con las cosas de los demás, eso no es marchar", enfatizó.

La mujer también reportó que sobre la carrera 27 hay enfrentamientos con la Policía.

Dijo también que un grupo de manifestantes ingresó a un establecimiento en donde estaban viendo el partido de Colombia y agredieron con piedras a las personas que se encontraban en el lugar.

A esta hora el Esmad intenta retomar el control en este punto de la cidad.