Con rostros negros, los gironeses recordaron a San Benito de Palermo

Más que un acto religioso, la festividad de San Benito de Palermo en Girón se ha convertido en un acto cultural único en Santander.

Para los gironeses que son creyentes de San Benito de Palermo es una tradición de muchos años pintarse de negro la cara, para pedir pro la salud de los enfermos. (Foto: Fabián Hernández / VANGUARDIA LIBERAL)

Los gironeses se pintaron la cara de negro en homenaje a su santo africano, San Benito de Palermo.

La particular festividad religiosa es uno de los eventos culturales distintivos del Patrimonio Histórico.

Según los devotos católicos, la tradición es pintar el rostro de negro, en honor al color de piel del Santo.

Otra de las razones de hacerlo es que la pintura sirve de promesa religiosa, para quienes piden por su salud. Por eso además del rostro, los feligreses también tiñen de negro otras partes del cuerpo, que desean sanar por medio de la fe.

Domingo Hernández, hijo de Ciro Hernández, fundador de la fiesta de San Benito de Palermo en Girón, comentó que este año pese a las dolencias físicas de su padre, el anciano de 86 años pudo asistir a las ceremonias.

La importancia de Ciro es que gracias a él, la tradición religiosa empezó hace 50 años, lo cual se convirtió en uno de los eventos más representativos de Girón, después del 30 de julio, el Día de la Independencia local.

Para el padre Nelson Gómez, la tradición hace parte de la fe y alegría del pueblo, lo cual también participan los visitantes, quienes comparten un momento con los demás sin importar la raza.

Fernando

Hernández

“Esta es una tradición desde que era pequeño y mi mamá me enseñó a pintarme la cara en honor a San Benito hace 47 años. Por eso sigo cumpliendo la promesa”.

Elizabeth

Malagón

“Desde mi abuelo viene la tradición. Hace 30 años me pinto la cara y diferentes partes del cuerpo para pedir a San Benito por la recuperación en la salud de mis familiares”.

Sandra

Jaramillo

“Me dedicó hace 20 años a pintar la cara de negro a los creyentes porque me gusta y por la necesidad de conseguir recursos. Hasta los extranjeros le gusta pintarse”.

Teresa

“Desde que tenía siete años me pinto la cara de negro. Mi mamá me enseñó a pedir por la cura de enfermedades, me funcionó”.

Historia

San Benito de Palermo también es conocido con el nombre de Benedicto El Africano por la Iglesia Católica.



El Santo nació en Sicilia, Italia, en el año 1524, era hijo de esclavos.



El religioso a los 20 años se unió a la Orden de San Francisco de Asís.



San Benito falleció en el año 1589 en la ciudad de Palermo, Italia.



El líder espiritual de los católicos afroamericanos, tanto en Colombia, Cuba y Venezuela, fue beatificado por el Papa Benedicto XIV en 1712 y canonizado en 1807 por el Papa Pío VII.