Proyectan al Valle de Guatiguará como centralidad urbana

Sistematización

“La primera fase nos permitió construir una visión multidimensional del Valle de Guatiguará con el apoyo de la comunidad. Desde las cinco dimensiones podemos definir cuáles son los escenarios tendenciales de su crecimiento si no hacemos nada. Sin embargo, también vamos a proyectar el escenario ideal, aquel que desde la visión de los técnicos construiremos para que conserve su condición más saludable desde todos los aspectos, para que sea viable y productivo”, expresó Pereira.

No obstante, el arquitecto subrayó que la fase dos ha iniciado ya y su resultado dependerá de un esfuerzo sistemático y con rigor científico. Contempla la definición de tres escenarios: uno real - tendencial, que va a mostrar qué pasará si no se hace nada, si no se interviene; uno ideal, que mostrará lo más acertado para el Valle, según su condición vocacional; y uno estratégico o conciliado, que sería el construido a través de los diferentes talleres que se programen con todos los actores.

La fase tres de esta innovadora estrategia de planificación territorial contempla la construcción de un escenario estratégico de ocupación del territorio, a partir de la realización de talleres con el AMB, foros sectoriales y socialización del plan piloto.

Asesor internacional

Es de resaltar que el equipo de trabajo también cuenta con la participación de expertos internacionales y alto de reconocimiento mundial para que el Valle de Guatiguará sea concebido como una centralidad urbana. Se trata de la firma Moneo Brock Studio, liderada por el arquitecto español Rafael Moneo, ganador del premio Pritzker.

Algunos beneficios del proyecto

-Generar desarrollo económico, aprovechando las ventajas que tiene el Valle de Guatiguará. Allí se han instalado empresas e instituciones de educación superior, con bases tecnológicas.

-Generar corredores ambientales que conecten el bosque seco con el Valle del Río de Oro.

-Generar conectividad con el sistema vial metropolitano. Esta zona se encuentra a cinco kilómetros aproximadamente del casco urbano de Piedecuesta.

-Generar expansión territorial de manera planificada y menos dispersa.

DATO: El proyecto aborda cinco dimensiones: ambiental - natural, socio - cultural, urbano - territorial, económica - productiva y legal - institucional.