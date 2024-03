A través de un comunicado de prensa el Ejército de Liberación Nacional Eln aseguró que si no se hace un acuerdo de paz con el Gobierno, no está obligado a cumplir la legalidad que le está exigiendo el presidente de la República.

Eln asegura que si no hay diálogo no tiene por qué cumplirle a Duque (Foto: Archivo /VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

Eln asegura que si no hay diálogo no tiene por qué cumplirle a Duque (Foto: Archivo /VANGUARDIA LIBERAL)

“El Eln es una fuerza insurgente y no está obligada a cumplir la legalidad del Estado colombiano, hasta tanto no haya un acuerdo de superación definitiva del conflicto, donde las dos partes se sientan satisfechas con lo acordado. Un proceso de paz no está sometido a imposiciones unilaterales, obliga solamente lo construido con base en acuerdos”, comunicó esta guerrilla.

El grupo armado agrega que su delegación permanecerá en La Habana (Cuba) a la espera de que el Gobierno en cabeza del presidente Duque tome la decisión de continuar o no con los diálogos de paz que se venían adelantando con la administración del expresidente Juan Manuel Santos.

Esta guerrilla señala que si el Gobierno se niega a dar continuidad a la mesa de conversaciones, debe ser en la misma mesa donde se organice el retorno de su delegación con las garantías requeridas, como está acordado con la comunidad internacional que acompaña el proceso.

El Eln sostiene que si el presidente pretende desconocer la agenda de conversaciones pactada con el Gobierno anterior y los acuerdos logrados en su desarrollo dejaría al descubierto la “incapacidad del Estado colombiano para cumplir pactos y cerraría las posibilidades de paz, al arrojar por la borda lo avanzado”.