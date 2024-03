Dónde están los desaparecidos durante las protestas del Paro Nacional en Colombia

En 17 días de manifestaciones que han transcurrido en el país, cientos de casos de desapariciones se han reportado. Sin embargo, hasta la fecha aún no existe una denuncia formal sobre el tema ni se conocen testimonios de familiares o víctimas.

Desde que inició el Paro Nacional, convocado inicialmente contra la fallida reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, las cifras en materia de desaparecidos fueron creciendo rápidamente, al igual que la multiplicidad de versiones sobre ellas.

Los primeros reportes los entregó la Defensoría del Pueblo el pasado 4 de mayo, al informar que 87 personas se encontraban desaparecidas, sin embargo, tan solo dos días después 26 organizaciones documentaron 379 casos en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada.

Pero esta cifra siguió aumentando drásticamente, pues el pasado 9 de mayo, en entrevista con COLPRENSA, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, informó que para esa fecha habían 548 reportes, una cifra similar a la que se registró en 1987, un año marcado por la violencia del conflicto armado interno, donde el hecho más recordado es el intento de toma del municipio de Mutatá (Antioquia), por parte de 100 guerrilleros.

Pero estos reportes empezaron a bajar luego de una reunión entre la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en el marco de la mesa interinstitucional establecida por ambos organismos, donde revelaron que 227 personas fueron ubicadas, en 168 casos y en otros 153 la búsqueda no fue admitida por falta de información o inconsistencias en los datos. Además, el ente acusador dijo que no tiene una sola denuncia formal.

A esto hay que añadirle la declaración de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien el pasado 6 de mayo dijo que en Bogotá “no hay ni muertos ni desaparecidos, como debe ser siempre en jornadas de movilización y protesta en Bogotá”, y la del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien insistió que en la ciudad “no tenemos ni pérdidas de vida, ni personas dadas por desaparecidas o que estemos en ruta de búsqueda con la Fiscalía”.

Pero en medio de estas versiones surge las preguntas: ¿Qué ocurrió realmente en estos días de protestas en materia de desaparecidos? ¿Son tantos como lo mostraban las denuncias o no hay ningún caso como lo mostró la Fiscalía?

COLPRENSA buscó en repetidas oportunidades a organizaciones relacionadas con denuncias de personas que han sufrido de este fenómeno durante las protestas de forma directa o indirecta, pero no obtuvimos respuesta favorable, porque “esta gente tiene miedo de hablar por represalias o por la mala relación que muchos de ellos tienen con los medios de comunicación”.

La respuesta más cercana que obtuvimos fue de un abogado de estas organizaciones, que contó el caso de un joven que se encuentra hospitalizado con heridas graves.

"No hay desaparecidos"

De acuerdo con el vicedefensor Luis Andrés Fajardo, no es posible hablar de casos de desaparición, porque el fiscal Francisco Barbosa no ha anunciado ninguna investigación penal en esta materia y explicó que lo que se activó es un mecanismo preventivo para buscar personas sin ubicar.

Agregó que el término de desaparición no ha sido usado por ellos y por el contrario son las organizaciones las que han reportado los hechos de esa manera.

A raíz de eso, explicó que lo que se activó es un mecanismo que recibe un reporte de los ciudadanos: “son reportes de familiares y amigos, porque consideran que alguna persona no ha regresado y además temen que le pudo pasar algo, en especial, en medio de unas protestas”.

Por esta razón, añadió que se activa el mecanismo de búsqueda urgente: “que pasa la información de esta persona de inmediato a la Fiscalía, para que esta realice la verificación y luego de esta active el mecanismo”, el cual pasa los datos de estas personas a las alcaldías y los comandantes de la Policía, para que adelanten la investigación lo antes posible y estas personas sean ubicadas.

Detenciones arbitrarias

Para Alirio Uribe las desapariciones no se tratan de otra cosa sino de detenciones. No obstante, estas personas no son llevadas inmediatamente a un lugar de traslado por protección o, si están judicializadas, no fueron puestas, en las 36 horas siguientes, ante un juez de control de garantías.

“Hay casos que están documentados que cogen a un poco de chinos y los montan en un camión y les dan vueltas todo el día, acá pasa con los centros de protección, porque cogen a tres pelados los meten a una patrulla que anda todo el día y por la noche los llevan 12 o 14 horas, o también casos de jóvenes que los coge la Policía, los suelta y los coge el Ejército y se quedan sin teléfono”.

En este argumento coincidió el vicedefensor Luis Andrés Fajardo, quien dijo que “muchas veces cuando hay detenciones en Bogotá, las autoridades no explican para donde se los llevan, por esta razón a las familias nadie les da la razón y por eso la gente reporta el caso.

Sin embargo, es importante destacar que las denuncias por homicidio continúan, puesto que la Fiscalía anunció que adelanta 34 investigaciones, de las cuales 14 homicidios tienen relación directa con las manifestaciones: 7 en Cali (Valle del Cauca), 1 en Bogotá, 1 en Soacha, 2 en Madrid (Cundinamarca); 1 en Pereira, 1 en La Virginia (Risaralda); y 1 en Ibagué (Tolima).

Al cierre de esta edición, y a pesar de que la Defensoría anunció el miércoles que iban a divulgar la nueva lista de desaparecidos, esta aún no ha sido revelada.