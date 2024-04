Para el FMI, de acuerdo con su más reciente reporte sobre Colombia, la ejecución del crédito flexible “mejora la fuerte resiliencia económica del país”.

El presidente Gustavo Petro anunció que buscará renegociar la deuda que el Estado tiene con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Este es un crédito que el Gobierno de Iván Duque acordó con ese organismo multilateral para atender la crisis de la pandemia.

“Voy a hablar con la señora (Kristalina) Georgieva del Fondo Monetario Internacional para cambiar esa deuda de corto plazo por la misma deuda, porque hay que pagar y nosotros pagamos, pero del largo plazo. De tal manera que se pueda abrir un espacio de financiación mayor que el que tenemos para el gasto social del pueblo colombiano”, dijo el mandatario.

El presidente Petro, incluso, catalogó a su antecesor, el expresidente Iván Duque, como “el papá de la deuda en Colombia”.”El presidente Duque nos endeudó. (...) el año pasado pagamos 75 billones (...) y este año tenemos que pagar 100. Es decir, 25 billones de un año a otro. Se nos sube el pago de la deuda porque el señor Duque para frenar el covid, que no frenó, decidió endeudar al país”, dijo.

Y es que, este crédito se ha convertido en un dolor de cabeza para el Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha advertido que la Nación gasta mucho de su presupuesto pagando deuda y que no hay dinero para atender necesidades apremiantes.

José Manuel Restrepo, hoy rector de la Universidad EIA, era ministro de Hacienda cuando el gobierno tomó el crédito del FMI. Explicó que “una de las fuentes que se utilizó en Colombia y a la que acudieron más de 90 naciones del mundo para financiar las necesidades extraordinarias de la pandemia fue la línea flexible de crédito del FMI. Era la fuente con condiciones más favorables de monto - se accedió a 5,4 billones de dólares, aunque se tenía un cupo de US$12,2 billones (cupo total que no se utilizó porque funciona como cupo de endeudamiento), plazo a 5 años (no a 3 años) y con tres años de gracia. Pero más importante aún, costo a tasa de interés anual es 1%”.

Por eso dijo que no tiene lógica renegociar esa deuda si actualmente se está colocando crédito siete veces más caro.

El exministro Restrepo justificó las decisiones que se tomaron en su momento: “Con esto cubrimos las necesidades de la pandemia, atendimos la inversión social, y reactivamos la economía para que creciera por encima del 10% en 2021 y 7% en 2022 vs el O,6% actual. En resumen, hay argumentos de sobra para demostrar que se emitió deuda de manera prudente, a largo plazo y con gestión proactiva de refinanciamiento”.

Incluso, Restrepo parafraseó a Shakira: “No lloramos o nos quejamos, sino que actuamos y gestionamos la deuda”, al decir que en otras oportunidades el mismo gobierno Duque refinanció deudas para atender necesidades puntuales.

Ese comentario del exministro Restrepo fue aplaudido por el expresidente Iván Duque, quien dijo en X (antes Twitter): “Acá queda claro cómo enfrentamos una pandemia. Otros no se dan cuenta que su gestión es peor que la pandemia”.

Acá queda claro cómo enfrentamos una pandemia. Otros no se dan cuenta que su gestión es peor que la pandemia. https://t.co/tC0m90uH7I — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 12, 2024

Pero las críticas no solo llegaron de funcionarios del gobierno Duque. José Antonio Ocampo, quien fue el primer ministro de Hacienda de Gustavo Petro, dice que es un mal negocio refinanciar esa deuda.

“La línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional que ha tenido el país desde 2009 es un privilegio para Colombia. No tiene condicionalidad y solo se le otorga a países con muy buenas prácticas macroeconómicas”, dijo como contexto.

Y agregó: “El FMI no renegociará el cronograma de pagos de un programa ya acordado sin exigir nada a cambio. Además, sería un craso error cambiarla por una línea de largo plazo del Fondo, que tendría condicionalidad (como la de Argentina), sería más costosa y daría la señal de que el historial de fortaleza macroeconómica del país se está perdiendo”.

En su opinión, el gobierno debe pagar las cuotas que le debe al Fondo y pedir la renovación de la línea de crédito flexible. “Los recursos de crédito que necesita debe conseguirlos con los bancos multilaterales, emisiones de bonos internacionales o en el mercado nacional de TES”, propuso Ocampo.

El también ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, dijo que es irresponsable hablar públicamente de refinanciación del crédito sin haber hablado aún con el FMI.

De acuerdo con su lógica, “no es apropiado plantear estos asuntos a los cuatro vientos al calor de una manifestación pública sin primero haber hablado discretamente con el acreedor. La manera tremendista como lo presentó Petro puede transmitir a la comunidad financiera internacional la falsa idea de que Colombia está al punto de caer en una bancarrota. Cosa que, por supuesto, no es cierta”.

Y estuvo de acuerdo con Ocampo, en el sentido de que pedir ahora una reprogramación - lo que no es usual en el FMI a no ser que se tenga un agudo problema de balanza de pagos que afortunadamente no es el caso de Colombia -puede entrañar el riesgo de que esta entidad multilateral le exija gravosas “condicionalidades” a Colombia.

Aquí hay que entender, por ejemplo, la situación de Argentina. El FMI financió gran parte de su gasto social en medio de la grave crisis económica que atravesaba en el gobierno de Mauricio Macri. Pero, a cambio, el organismo multilateral sigue con lupa el comportamiento de la economía y aprieta el cinturón cada que puede.

En enero de este año, el gobierno de Javier Milei se comprometió a lograr un superávit primario del 2% del PIB, además de reformar significativamente sus programas de asistencia social, mientras se aumentan las reservas en dólares, entre otras medidas.

Es por eso que Juan Camilo Restrepo insistió en que pedir esta refinanciación no es un buen negocio, y que vendrán varios meses de “conjeturas estériles” esperando la reacción de los acreedores nacionales y extranjeros, que no tendrán la garantía que de Colombia honrará sus deudas.

Con información tomada de El Colombiano.