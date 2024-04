Expresidente Álvaro Uribe considera que la Constituyente puede terminar en un golpe de Estado

Tras la insistencia del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció al respecto y sostuvo que no se puede tener un mecanismo diferente o sería un “golpe de Estado”.

Los dos líderes políticos han tenido varias diferencias y discrepancias públicas.

En la mañana de este lunes, 15 de abril, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció ante la convocatoria del presidente Gustavo Petro, de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y cuestionó la medida asegurando que no tiene asidero.

“Me he atrevido a decir que la propuesta no tiene asidero. La Constitución del 86 tenía más amplitud en cuanto a las posibilidades de decreto de Estado de sitio. Había más espacios. Hoy no se puede porque todo el ejercicio popular, el derecho del pueblo, el constituyente primario, todas las expresiones de democracia participativa. La convocatoria, el plebiscito, el referendo está en la Constitución. Inventarse un mecanismo diferente sería un golpe de Estado.

El presidente Gustavo Petro dio una entrevista en Noticias RCN, en la cual habló de la Asamblea Nacional Constituyente a la cual quiere convocar, y sostuvo que el “poder” de la misma ya inició y que se está dando dentro del mismo pueblo.

“La Constitución establece las vías. El poder constituyente no se convoca. Es el pueblo el que se convoca a él mismo para decidir. Yo pienso que el poder constituyente ya arrancó por la gente decide. El pueblo no protesta, decide. Y eso debe terminar en un procedimiento de instrumento de vía constitucional”, puntualizó Petro.

La idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente no es nueva. Pese a que en campaña política firmó en mármol no hacerlo, en el mes de marzo el presidente Gustavo Petro afirmó que se debía convocar a Colombia a tomar esta vía, en medio de las crisis políticas que tienen sus reformas sociales en el Congreso de la República.

Tras sus declaraciones desde diferentes sectores cuestionaron que el mandatario de los colombianos quiera convocar a esta medida que traería cambios en la Constitución Política de Colombia. Incluso alertan que podría modificarse y beneficiarse con la reelección.