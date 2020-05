De acuerdo con la denuncia del parlamentario, a pesar de los bajos niveles de los embalses las hidroeléctricas continúan con una alta participación en el mercado, gastando las reservas y arriesgando el abastecimiento de la demanda de energía en Colombia.

“La usura de los generadores hidráulicos no tiene límites y ahora nos tiene a puertas de un apagón nacional. Luego de que se aprovecharan del alza de los precios en bolsa para abusar con tarifas cercanas a los $600/kWh (kilovatio hora), ahora por los mínimos históricos registrados en los embalses, el país está en riesgo de un desabastecimiento energético”, manifestó Name Cardozo en un comunicado.

Indicó que en el proyecto de resolución 080 de 29 de abril de 2020 publicado por la Creg, el Gobierno reconoce que: “...el nivel actual de los embalses, indican que se presenta una situación que pone en riesgo la confiabilidad del sistema para el verano 2020-2021, si no se alcanza un nivel mínimo de agua embalsada al inicio de dicho período, que permita atender adecuadamente la demanda...”, además afirma que: “...en las actuales condiciones de operación, no se está almacenando agua, tal como se requería en esta época del año...”.

Ante este preocupante panorama, el senador Name manifestó que “llevamos 13 años pagando un cargo por confiabilidad para asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, desde hace 10 años se hacen subastas de acuerdo a la planeación de la Upme, y en los últimos cinco años cada vez que llega el verano quedamos en riesgo de apagón. El cargo por confiabilidad es la burla de la industria, no cumple su cometido y a pesar de todo esto, el Ministerio de Minas y la Creg ahora nos quieren “salvar” creando un nuevo cargo que como lo indica el proyecto de resolución, va a remunerar a los hidráulicos para que no desembalsen. No es justo que sigan premiando a los hidráulicos que tanto le han fallado al país”.

José David Name Cardozo terminó diciendo que “tener un apagón eléctrico en medio de esta pandemia mundial sería una catástrofe de proporciones impensables, si la demanda no hubiera caído debido a las restricciones por la emergencia sanitaria, estaríamos en un riesgo mucho mayor. La situación se va agravar en diciembre 2020 y el primer trimestre de 2021, el Gobierno debe proponer soluciones viables y que no atenten contra la ya golpeada economía de las familias colombianas”.