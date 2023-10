Alerta en Santander: Denuncian que hay riesgo de protestas en 133 municipios por resultados de las elecciones

Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo al presentar un informe preventivo, a tres días de los comicios, en el que el Observatorio de Conflictividad Social da cuenta de que varios factores desenvueltos durante la campaña electoral podrían incidir en “inconformidad de los votantes” hasta el punto de provocar diferentes conflictos.

De acuerdo con la Defensoría, en los 133 municipios podrían presentarse “protestas, disturbios, asonadas, bloqueos y afectaciones a bienes públicos y privados”, principalmente por la no aceptación de los resultados.

El beneficio a una candidatura u otra, según manifestó el defensor del pueblo, Carlos Camargo, “podría generar situaciones de violencia”.

En el caso de Bogotá persiste el riesgo para las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz (en el sur de la ciudad), Kennedy (suroccidente) y Suba (noroccidente).

La procuradora general, Margarita Cabello, advirtió en la víspera que además de los riesgos por el accionar de grupos armados ilegales o de amenazas a candidatos, existía la posibilidad de que el momento poselectoral, que requiere de atención de las autoridades, estuviese enmarcado por protestas o manifestaciones ciudadanas.

Hoy, el Defensor del Pueblo reiteró ese riesgo.

Entre los factores que inciden, la Defensoría encontró que persiste inconformidad en campañas y electores por las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), una entidad que según Camargo presentó “falta de celeridad” al determinar qué candidaturas estaban o no habilitadas.

De acuerdo con la Defensoría, en lo que va del año, antes de que siquiera inicie el conteo del 29 de octubre, se han presentado 11 manifestaciones cuestionando a las entidades que inciden en el proceso electoral.

Las medidas de la Registraduría han motivado el 27 % de las protestas al respecto, mientras que las lentas disposiciones del CNE han provocado un 18 %.

Fuera de las elecciones, entre enero y septiembre de este año hubo un incremento del 26% de los conflictos sociales en general respecto a 2022. Mientras que el año pasado hubo 990 manifestaciones en ese período, este año hubo 1252, lo que también lleva a las autoridades a inferir que es palpable que se presenten episodios conflictivos tras la jornada del domingo.

Entre los factores que inciden en la alta probabilidad de protestas, la Defensoría identificó que la plataforma Uriel, con la que distintas entidades recogen denuncias y quejas por delitos electorales, registra 1832 denuncias.

De esas, 482 han llegado contra funcionarios públicos por posible participación en política y otras 336 indican posible transgresión al régimen de propaganda.

El informe de la Defensoría, además, subrayó que a la Procuraduría han llegado más de 2130 quejas disciplinarias: 375 se presentaron contra funcionarios públicos y 337 contra funcionarios de elección popular.

Si a las posibles irregularidades se le suma la polarización política y la falta de confianza en las instituciones, la entidad de derechos humanos indicó que los episodios de protesta son prácticamente ineludibles.

No obstante, en los últimos tres comicios regionales recientes, según cifras de la misma Defensoría del Pueblo, no hubo más de cien conflictos, aunque no hubiese alertas de la entidad.

En 2011 se registraron 47 protestas, disturbios y asonadas; en 2015 al menos 91 y en 2019 unos 38 casos. Este año, sin embargo, se mantiene una “pugnacidad entre campañas políticas” que intensifica la polarización.

“De acuerdo con información acopiada por nuestro Observatorio de Conflictividad Social, identificamos que podrían suceder actos de perturbación al certamen democrático y alteraciones del orden público por una posible inconformidad de ciudadanos con los resultados electorales de este 29 de octubre. Esto, de ser así, derivaría en manifestaciones o protestas, disturbios y asonadas”, indicó el defensor Camargo.

Como parte de la alerta de este jueves, la Defensoría indicó que en las elecciones de 2019 y 2023 hubo cuatro departamentos en los que más se presentaron irregularidades y que deberían llamar la atención de las entidades correspondientes: Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca.

Por último, el ente defensor de derechos humanos envió cuatro recomendaciones al Ministerio del interior, la fuerza Pública y la Registraduría, con el fin de que puedan implementar medidas de prevención y de contención de posibles protestas.

Además, invitó a las candidaturas a respetar los resultados del 29 de octubre, “se beneficie quien se beneficie”.

“Con el fin de garantizar el derecho a la participación democrática, ponemos al servicio de las autoridades, de los partidos y movimientos políticos y de la ciudadana en general nuestra facultad mediadora. Porque de lo que se trata es de facilitar los canales de diálogo cuyo fin sea la resolución pacífica de los conflictos, a través de nuestra Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social y nuestras 42 Defensorías Regionales en todo el país”, recalcó Camargo.